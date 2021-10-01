بسمة أمل.. قرية كويتية على أرض اليمن لتسكين النازحين

نجحت الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير في الكويت والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة اليمنية اليوم الجمعة، في افتتاح قرية (بسمة أمل) السكنية للنازحين والتي تتكون من 60 وحدة سكنية مع تجهيزاتها ومرافقها الخدمية بمدينة (الخوخة) الساحلية على البحر الأحمر.

وبدوره؛ عبر وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي في تصريح صحفي خلال حفل الافتتاح، عن بالغ الشكر والتقدير لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم المتواصل لليمن بمختلف المشاريع التنموية النوعية مشيدا بتمويل جمعية تنمية الخيرية لهذا المشروع النموذجي الذي يساعد عشرات الأسر على الاستقرار وتوفير حياة كريمة.



من جانبه؛ أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لجمعية تنمية الخيرية الممولة للمشروع الدكتور ناصر العجمي في تصريح صحافي، عن سعادته بافتتاح هذا المشروع الانساني وأمله «في أن يكون بسمة ومأوى وحياة لإخواننا الذين سيسكنون فيه».

وعبر العجمي عن بالغ الشكر والتقدير لأصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير المتصل من الداعمين والمتبرعين الذين لم يبخلوا بشيء لانجاح المشروع وإخراجه في أبهى حلة، مثمنا جهود مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية المنفذة للمشروع.

وشدد علي حرص جمعية تنمية الخيرية على تبني المشاريع التي تتسم بالاستدامة والعطاء المتواصل وبناء الإنسان والحرص على تمكينه وسعادته بشتى الطرق، مبينا أن هذا العمل الخيري يأتي امتدادا لمسيرة الخير التي تنتهجها دولة الكويت تجاه إخوانها في كل بقاع الدنيا.

ومن جهته قال رئيس مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية رائد إبراهيم، إن القرية تتألف من 60 وحدة سكنية يتكون كل منها من غرفتين وحمام وفناء، موضحا أنه تم تزويد كل منها بخزان مياه ومنظومة كهرباء شمسية.

وأضاف أن المشروع شمل ملحقات خدمية هامة شملت بناء وتجهيز مركز صحي من عيادتين ومختبر وصيدلية ومدرسة من ثلاثة فصول دراسية وغرفتين للادارة والمدرسين ومخبز مع كامل معداته ومسجد يتسع ل 260 مصل مع حفر بئر سطحي لمياه الشرب وتوزيع مواد إيواء ومستلزمات المطابخ للأسر المستفيدة.

وأعرب إبراهيم، عن جزيل الشكر والامتنان لدولة الكويت وجمعية تنمية الخيرية وجميع فاعلي الخير والمتبرعين لتمويل بناء هذه القرية النموذجية المتكاملة التي تهدف لإيواء وتسكين الأسر النازحة من الأيتام والفقراء ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة في اليمن منذ سبع سنوات.

وتعتبر هذه القرية السكنية هي الثانية التي يتم افتتاحها خلال أقل من أسبوعين بتمويل كويتي إذ كانت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية افتتحت في 20 سبتمبر الماضي أولى مراحل (قرية كويت الخير) بمحافظة (مأرب) اليمنية والتي تتكون من 250 وحدة سكنية من إجمالي ألف وحدة ستنفذ على أربع مراحل بقيمة 2ر1 مليون دولار.

