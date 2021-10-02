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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مزايا وعيوب.. تعرف على تأثير التبرع بـ الأعضاء على صحة الإنسان

زراعة الأعضاء
زراعة الأعضاء

هناك أكثر من 11 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد على قائمة انتظار زراعة الأعضاء على أمل الحصول على تبرع يطيل العمر، لسوء الحظ  يموت 8000 شخص في هذه القائمة كل عام في انتظار الحصول على عضو.

 على الرغم من 40.000 عملية زرع منقذة للحياة العام الماضي ، لا يزال هناك نقص كبير في المتبرعين، للمساعدة في سد هذه الفجوة في العرض والطلب ، حددت منظمة Donate Life America شهر أبريل ليكون شهر التبرع الوطني، يخصص الشهر لرفع الوعي حول التبرع بالأعضاء وتشجيع الأشخاص على التسجيل، وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday..

 

عندما يحتاج الشخص إلى زرع عضو ، فذلك لأن أحد أعضائه يعمل بشكل سيء للغاية أو يفشل،  يمكن أن يؤدي إجراء عملية زرع الأعضاء إلى إطالة عمر الشخص والسماح للمصابين بمرض مزمن بأن يعيشوا حياة طبيعية.

 

يحتاج العديد من الأشخاص إلى زراعة الأعضاء بسبب حالة وراثية مثل مرض الكلى المتعدد الكيسات أو التليف الكيسي أو عيب في القلب.

العدوى مثل التهاب الكبد ، والإصابات الجسدية للأعضاء ، والأضرار الناجمة عن الأمراض المزمنة مثل مرض السكري قد تجعل الشخص يحتاج إلى عملية زرع.

تختلف عملية الزرع اختلافًا طفيفًا اعتمادًا على العضو ، ولكن الحاجة إلى متبرع مطابق موضوع ثابت.

في معظم الحالات ، يموت الشخص إذا لم يكن لديه زرع أعضاء. في المتوسط ​​، يموت 20 شخصًا كل يوم في انتظار الحصول على عضو.

 

في حالات أخرى ، تعمل زراعة الأعضاء على تحسين نوعية حياة الشخص ، مثل إزالة الحاجة إلى غسيل الكلى أو استعادة البصر بزراعة القرنية.

 

نظرًا لأن الأشخاص الذين يحتاجون إلى أعضاء يعانون عادةً من أمراض خطيرة جدًا ، فقد يكونون مرضى جدًا قبل الزرع.

 

ستبدأ العملية عندما يضع الطبيب شخصًا على قائمة زراعة الأعضاء، وهذا يتطلب من الطبيب فحص الشخص وتشخيص حالة طبية خطيرة واستنتاج أنه مرشح مناسب لعملية زرع الأعضاء.

 

زراعة الأعضاء هي عملية معقدة تتطلب تطابقًا وثيقًا بين المتلقي والمتبرع، يجب أن يكون لدى المتبرع والمتلقي أنواع دم متوافقة .

 

اعتمادًا على العضو المصاب ، قد تكون هناك عوامل أخرى ذات صلة أيضًا، على سبيل المثال يجب أن يكون لدى المتبرعين بالكلى ومتلقيهم أجسام مضادة متوافقة وأحجام جسم مماثلة.

 

تشرف شبكة شراء الأعضاء وزرعها على قائمة انتظار الزرع، يعتمد موقف الشخص في القائمة على العديد من العوامل ، بما في ذلك شدة مرضه، بمجرد وصول الشخص إلى أعلى قائمة الانتظار ، سيحصل على عملية زرع عندما يصبح المتبرع المطابق التالي متاحًا.

 

عندما يتوفر أحد الأعضاء ، يجب على الشخص الذي يبحث عن عملية زرع أن يستجيب بسرعة لمكالمة طبيبه،  قد تحدث الجراحة في غضون ساعات قليلة فقط من هذه المكالمة ، حيث لا يمكن للأعضاء البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة خارج الجسم.

 

بعد الزرع ، سيحتاج متلقي العضو إلى البقاء في المستشفى لبضعة أيام حيث يراقب الأطباء حالتهم،  ستعتمد مدة إقامتهم في المستشفى على عوامل مختلفة ، بما في ذلك مدى جودة الجراحة والصحة العامة لمتلقي العضو.

 

يمكن لمتلقي الأعضاء الذين يمرضون أن يمرضوا بشدة،  قد يرفض أجسامهم العضو الجديد ، لذلك من المهم أن ترى الطبيب لأية علامات للعدوى مثل الحمى .

 

يجب على المستلمين تناول الأدوية المضادة لرفض العضو المزروع ، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأدوية ، لدعم صحتهم على المدى الطويل،  تمنع هذه الأدوية الرفض عن طريق إضعاف جهاز المناعة ، مما يقلل من قدرته على محاربة العدوى مثل الأنفلونزا ، لذلك من المهم لمتلقي العضو تجنب العدوى.

 

تعتمد فوائد زراعة الأعضاء على العضو الذي يتلقاه الشخص،  قد تشمل بعض الفوائد:

تجنب الإجراءات الطبية مثل غسيل الكلى

يعيشون حياة أطول

تعيش حياة أكثر صحة أو أقل إيلاما

اكتساب نوعية حياة محسَّنة ، مثلما يحدث عندما تؤدي عملية زرع القرنية إلى استعادة البصر للشخص

تصحيح الإعاقات الخلقية التي تعرض حياة الإنسان للخطر

قضاء وقت أقل في المستشفى ، أو الحاجة إلى عدد أقل من العمليات الجراحية ، أو تناول أدوية أقل

 

 

 

 

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