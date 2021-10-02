لجان حقوقية تتفقد المواقع الشرطية بالمنيا.. صور

تفقدت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، المواقع الشرطية والخدمية بنطاق (مديرية أمن المنيا- منطقة سجون المنيا).
يأتى ذلك إستمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر,وكفالة إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته ، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.
وشارك فيها قطاع الخدمات الطبية بفريق طبى من جميع التخصصات لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين والمحتجزين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان .
كما قامت اللجنة بزيارة عدد من دور الرعاية الإجتماعية (لرعاية المسنين والأيتام) بنطاق المحافظة ، وتوزيع عدد من الهدايا العينية ، وتوقيع الكشف الطبى على المقيمين بها وصرف العلاج اللازم لهم .
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.