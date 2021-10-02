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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لجان حقوقية تتفقد المواقع الشرطية بالمنيا.. صور

حقوق الانسان
حقوق الانسان

تفقدت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، المواقع الشرطية والخدمية بنطاق (مديرية أمن المنيا- منطقة سجون المنيا).

 

يأتى ذلك إستمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر,وكفالة إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته ، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

 

وشارك فيها قطاع الخدمات الطبية بفريق طبى من جميع التخصصات لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين والمحتجزين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان .


  
كما قامت اللجنة بزيارة عدد من دور الرعاية الإجتماعية (لرعاية المسنين والأيتام) بنطاق المحافظة ، وتوزيع عدد من الهدايا العينية ، وتوقيع الكشف الطبى على المقيمين بها وصرف العلاج اللازم لهم .

 

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

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لجنة من قطاع حقوق الإنسان وزارة الداخلية خطة المرورات المواقع الشرطية

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