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رئيس التحرير
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اقتصاد

اقتصاد الإمارات|الشارقة تبحث مع وفد من جواتيمالا العلاقات الاقتصادية والتجارية

دائرة العلاقات الحكومية
دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة

بحث الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة خلال لقائه وفدا وزاريا من جمهورية جواتيمالا برئاسة أنطونيو معلوف وزير الاقتصاد رئيس وفد بلاده المشارك في إكسبو دبي 2020، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتوسيع الشراكات الاقتصادية بين الإمارة و مدن جواتيمالا.

 

حضر الاجتماع - الذي عقد في بيت الحكمة بالشارقة - الشيخ ماجد القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة و و لارس بيرا بيريز سفير جمهورية جواتيمالا لدى الدولة وممثلون عن حكومة جمهورية جواتيمالا و سفارتها في الدولة.

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وبحسب تقرير صادرعن وكالة الانباء الاماراتية "وام" فقد ناقش الجانبان آليات تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في كل من إمارة الشارقة وجواتيمالا وسبل الإستفادة من العلاقات المتينة بين الجانبين من أجل تحفيز الاستثمارات المشتركة في القطاعات الهامة لكل منهما .

و طرح الطرفان مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات حيوية في مقدمتها الأمن الغذائي والسياحة وإدارة النفايات بما يسهم في تنمية العلاقات الثنائية بينهما.

و أكد الشيخ فاهم القاسمي أن العلاقات المتينة والتاريخية التي تجمع الشارقة مع مجتمع جواتيمالا تشكل أساسا قويا لتعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك في العديد من القطاعات الحيوية مشيرا إلى أن لقاء دائرة العلاقات الحكومية مع الوفد الجواتيمالي يمهد الطريق أمام المستثمرين من الجانبين لتطوير وتوسيع أعمالهم والاستفادة من البيئة الاستثمارية الحاضنة لدى الطرفين .

وقال : " ننظر إلى علاقاتنا مهما كانت مجالاتها مع مدن العالم بوصفها فرصة لتعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب فكل استثمار اقتصادي لا تقتصر ثماره على عائدات البلدان و المدن و حجم الناتج القومي وحسب وإنما تمتد لتحقق تقاربا بين ثقافتين وشعبين فالأمم لا تحقق تجربتها الحضارية ولا ترسخ هويتها إلا من خلال التفاعل مع الحضارات والهويات الإنسانية الأخرى ".

من جانبه أشاد أنطونيو معلوف برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتعزيز ثقافة تبادل المعرفة و بناء قدرات أبناء الإمارة عبر مختلف المؤسسات خاصة التي تتيح فرص تعلم متنوعة وتفاعلية و تقدم تجارب حية في مشاريع التعلم مدى الحياة.

و حول سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية قال وزير الاقتصاد الجواتيمالي : " تمتلك إمارة الشارقة مزايا تنافسية فريدة تبدأ من البنى التحتية المتطورة و الخدمات اللوجستية المتقدمة وصولا إلى موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط أكبر الأسواق العالمية الأمر الذي يفتح فرصا واعدة للتعاون مع جواتيمالا التي تمتلك بدورها قدرات كبيرة في العديد من القطاعات خاصة أعمال التجارة الزراعية.

يشار إلى أن دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة احتفت بالذكرى المئوية الثانية لاستقلال جواتيمالا على مدى أسبوع كامل في "بيت الحكمة" بالشارقة وذلك منتصف سبتمبر الماضي افتتحته بحفل رسمي حضره عدد من الشخصيات الرسمية و الحكومية و الاقتصادية من الجانبين أكدوا خلاله عزمهم على تعزيز روابط الصداقة والحوار والتبادل الثقافي واستكشاف المزيد من الفرص التي تسهم في توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
 

اقتصاد الامارات اخبار الخليج مال واعمال العلاقات الاقتصادية والتجارية إمارة الشارقة دائرة العلاقات الحكومية

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