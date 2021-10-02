الدوري الإنجليزي.. وولفرهامبتون يهزم نيوكاسل يونايتد ..وبيرنلى يتعادل مع نورويتش

حقق فريق وولفرهامبتون، انتصاره الثالث على التوالي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، على حساب ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف، في لقاء الجولة الـ 7.



وبهذا الفوز أصبح الذئاب في المركز العاشر، برصيد 9 نقاط، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 3 نقاط، في المركز التاسع عشر.



ويعود الفضل في هذا الإنتصار للوولفز، إلى المهاجم الكوري الجنوبي هوانج هي تشان، الذي سجل الهدفين في الدقيقة الـ 20، والدقيقة الـ 58.



في المقابل سجل اللاعب جيف هيندريك، الهدف الوحيد، لصالح نيوكاسل، عند الدقيقة الـ 41، من عمر اللقاء.

وفى نفس التوقيت، جاءت نتائج بقية مباريات الدوري الإنجليزي كالتالى:

ليدز يونايتد 1 × 0 واتفورد

بيرنلي 0 × 0 نورويتش سيتى