تقليل الإغتراب.. فتح باب التحويل أمام طالبات التربية الرياضية بدمياط

محافظة دمياط

اعلنت جامعه دمياط عن فتح باب التحويل الالكتروني لكلية التربية الرياضية (بنات) في إطار خطة التطوير التي انتهجها الدكتور السيد محمد دعدور منذ توليه رئاسة الجامعة في أغسطس ٢٠١٧ والتي تضمنت استكمال الكليات التي تحتاجها الجامعة للنهوض بالمستوى الأكاديمي وكذلك للتيسير على الأسر الدمياطية وتوفير النفقات التي كانوا يتكبدونها نظرًا لإرسال أبنائهم وبناتهم للكليات التي لم تكن موجودة بجامعة دمياط.

وبدأت الدراسة بكليات الهندسة و الحقوق والآثار في العام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩، وتلى ذلك بدء الدراسة بكليتي التمريض و الحاسبات والمعلومات في العام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠، وتكللت جهود رئيس الجامعة ببدء الدراسة بكلية الطب البشري بجامعة دمياط للعام الجامعي المقرر انطلاقه خلال أيام.

وزفت الجامعة بشرى منذ أسبوعين للأسر الدمياطية وعلى وجه الخصوص لمن رشحت بناتهن لكليات التربية الرياضية (بنات) بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء شعبة (البنات) بكلية التربية الرياضية بجامعة دمياط. وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، وتكللت الجهود السابق ذكرها لادراج كلية التربية الرياضية (بنات) بموقع التنسيق الإلكترونى، على أن تقبل التحويل الإلكتروني فقط من خلال مرحلة تقليل الإغتراب.

وأشارت الجامعة في بيان صادر عنها إلى أنه بالنسبة لطالبات الجامعة اللاتي تجاوزن اختبارات القدرات وتم ترشيحهن لكليات التربية الرياضية (بنات) سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطالبات المرشحات في المرحلة الثالثة وطالبات المرحلتين الأولى والثانية اللاتي لم تستفدن من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وفقًا للطاقة الاستيعابية خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 3/10/2021 حتى يوم الأربعاء الموافق 6/10/2021 عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي:

● التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

● التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها مع ضرورة اجتياز اختبارات القدرات بإحدى كليات التربية الرياضية.

● الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي. ● التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

● لا توجد تحويلات ورقية.

● التحويل يكون لمرة واحدة فقط. ● استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

● تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

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