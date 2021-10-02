4 وديات تجهز سموحة لانطلاق الدوري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة خوض 4 مباريات ودية مع أندية الدوري .

جاء ذلك لتجهيز اللاعبين لبداية الموسم المقبل وتصحيح كافة الأخطاء .

ويواجه سموحة كل من:" البنك الأهلي 6 أكتوبر والمصري البورسعيدي 8 أكتوبر والإسماعيلي 11 أكتوبر وطلائع الجيش 13 أكتوبر ".

سموحة يتدرب علي فترتين

قرر الجهاز الفني ، للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، استمرار خوض فريقه للتدريبات على فترتين يومياً خلال الفترة الحالية على ملعب النادى بالاسكندرية وذلك لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعداداً لإنطلاق مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها 25 أكتوبر الجارى.

ويخوض لاعبو سموحه التدريبات يومياً على فترتين صباحاً ومساءاً، .

و يشهد المران تدريبات بدنية قوية وذلك للوصول إلى الوزن المثالى لبعض اللاعبين الذين لم يتدربوا منذ انتهاء الموسم الماضى.



واتفق المدير الفنى مع معاونيه على تأجيل حسم المباريات الودية التى سيخوضها خلال الفترة المقبلة انتظارا لإقامة قرعة الموسم الجديد لتحديد الفرق التى سواجهها فى بداية مشوار الدورى ، حيث يرغب الجهاز الفني فى خوض المباريات الودية بطريقة متدرجة للوصول إلى الفورمة المناسبة مع انطلاق الموسم الجديد.