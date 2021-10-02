محافظ الغربية يجازي عاملا بإحدى المدارس الصناعية لحرقه مخلفات داخلها

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمجازة عامل بإحدى المدارس الصناعية، بخصم 7 أيام من راتبه؛ وذلك لقيامه بحرق المخلفات الزراعية داخل المدرسة.



وسبق أن أصدر محافظ الغربية، قرارا، أمس الأول، ينص على إحالة أي موظف للتحقيق وإيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر مع خصم نصف راتبه؛ إذا قام بحرق أي مخلفات داخل أو خارج المصلحة الحكومية، وشمل القرار أيضا العاملين بنظام اليومية .



كما نص القرار على استبعاد من يقوم بذلك؛ وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وعدم تلوث الهواء والبيئة.



وفي سياق متصل، وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات الرقابة على الأراضي الزراعية والمحال المخالفة وتطبيق نصوص القانون رقم 4 لسنة 94 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ، والذي ينص على معاقبة كل من يقوم بحرق المخلفات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.



كما وجه المحافظ مديرية الزراعة وجهاز شئون البيئة بتنظيم حملات لتوعية المواطنين بخطورة حرق مخلفات القمامة والالتزام بنقلها إلى الأماكن المخصصة لها، وكذلك منع إلقاء مخلفات القمامة في الترع والمصارف والجسور.