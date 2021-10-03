عبير صبري وشقيقتها تتحدثان عن معاناتهما مع الدايت

أقيمت الدورة الأولى من مهرجان الموضة والأزياء "Brands & Designers of Egypt"، بقصر البارون بتقديم من المذيعة شيرين حمدي و حضور عدد من الفنانين من ضمنهم مروان يونس وريم البارودي و عبير صبري و نور إيهاب و كاتيا الكعدي و دينا داش و مصمم الأزياء العالمي انطوان سلامة و فوزية محمد ملكة جمال مصر .

وقالت الفنانة عبير صبري إنها أخذت وقتا طويلا ما بين 6 أو 7 ساعات حتي تجهز لمهرجان الموضة و الأزياء.

وأضافت عبير صبري :" أنا وأختي مروة عمرنا ما اتخانقنا على اللبس ودايما بناخد من بعض طالما كل واحد فينا في مكان غير التاني".

وأوضحت مروة صبري شقيقة الفنانة عبير صبري :" إنها من المستحيل أن تقوم بإرتداء تصميم مثل كيم كاردشيان في مهرجان الميت جلا".

على العكس أكدت الفنانة عبير صبري أنها من الممكن ان تقوم بإرتداء هذا التصميم في جلسة تصوير او في دور من الأدوار " .

وأشارت مروة صبري أن شقيقتها عبير صبري تقوم الآن بالسير على نظام غذائي حاد منذ أسبوع ولازالت صامدة حتى الآن .

وأنهت عبير صبري الحديث في تصريحات خاصة لصدي البلد :" انها تقوم الأن بتصوير مسلسل كوميدي “ عودة الأب الضال ” مع الفنان بيومي فؤاد و في انتظار عرض ثلاث أفلام سينمائية ".