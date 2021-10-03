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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لم تعد مظلومة.. وفاء عامر : المرأة المطلقة في مصر واخدة حقها.. فيديو

وفاء عامر
وفاء عامر

حلت الفنانة وفاء عامر، ضيفه على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".


وقالت الفنانة وفاء عامر: "المرأة المطلقة في مصر حاليا لم تعد مظلومة خاصة في ظل وجود المجلس القومي للمرأة "، لافته: "المرأة المطلقة واحدة حقها".


وعن إمكانية طلبها للطلاق، ردت قائله: ": :أنا عمري ما أطلب الطلاق من جوزي حتى لو عمل إيه.. ولو خانني هبقى أنا السبب، لأن زوجي له حاجات كتيرة تشفع له".


وقالت الفنانة وفاء عامر: "أنا أحسن واحدة تطبخ الكبسة"، معقبه: "أعمل كبسة سعودي أحسن حد في الدنيا"، لافته: "وأنا صغيرة كنت بدخل المطبخ كتير".


وأشارت: "كان عندنا مطبخ في المدرسة وكنت بحب أحضر حصة الطبخ"، لافته: "بحب الفن أكتر ما بحب نفسي وممكن أمثل من غير فلوس لو حبيت الدور"، متابعة: "لازم الممثل يدور على حاجات توصل للناس متكونش شكل بعضها".

القومى للمرأة المجلس القومى للمرأة الفنانة وفاء عامر وفاء عامر المجلس القومي برنامج الحكاية الإعلامي عمرو أديب

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