لم تعد مظلومة.. وفاء عامر : المرأة المطلقة في مصر واخدة حقها.. فيديو

حلت الفنانة وفاء عامر، ضيفه على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".



وقالت الفنانة وفاء عامر: "المرأة المطلقة في مصر حاليا لم تعد مظلومة خاصة في ظل وجود المجلس القومي للمرأة "، لافته: "المرأة المطلقة واحدة حقها".



وعن إمكانية طلبها للطلاق، ردت قائله: ": :أنا عمري ما أطلب الطلاق من جوزي حتى لو عمل إيه.. ولو خانني هبقى أنا السبب، لأن زوجي له حاجات كتيرة تشفع له".



وقالت الفنانة وفاء عامر: "أنا أحسن واحدة تطبخ الكبسة"، معقبه: "أعمل كبسة سعودي أحسن حد في الدنيا"، لافته: "وأنا صغيرة كنت بدخل المطبخ كتير".



وأشارت: "كان عندنا مطبخ في المدرسة وكنت بحب أحضر حصة الطبخ"، لافته: "بحب الفن أكتر ما بحب نفسي وممكن أمثل من غير فلوس لو حبيت الدور"، متابعة: "لازم الممثل يدور على حاجات توصل للناس متكونش شكل بعضها".