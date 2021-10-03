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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"تعليم البحر الأحمر" تستعد للعام الدراسي الجديد وسط اجراءات احترازية مشددة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الاحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، جاهزيتها واستعدادها للعام الدراسى الجديد، حيث قام هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بجولة تفقدية داخل المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد وسط الإجراءات الاحترازية.

 

وتفقد وكيل وزارة التعليم مجموعة من المدارس بإدارة الغردقة التعليمية، للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، حيث تمت زيارة مدرسة إبراهيم الجعفرى للتعليم الأساسى والأمل للصم وضعاف السمع، والميناء الإعدادية، ومدرسة السلام الإبتدائية بنين، والتربية الفكرية.

 

واطمأن وكيل الوزارة على ما تم تنفيذه من أعمال الصيانة بالمبنى بما تشمله من فصول وقاعات أنشطة ودورات مياه بالإضافة إلى تجهيز غرف العزل والزائرة الصحية، ووجه بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة والإنارة والنظافة وأيضاً مصادر التهوية الجيدة مع الالتزام التام بمعايير الأمان للحفاظ على سلامة الطلاب.

 

واكد منير تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم بالمدارس، بالإضافة إلى نشر قوائم الطلاب والجدول الدراسية في مكان بارز كما تابع وكيل الوزارة تسليم الكتب المدرسية للطلاب وأكد على مديرى المدارس بالتواصل مع مجالس الأمناء باستمرار للمساعدة في حل المشاكل حال ظهورها فوراً والتنسيق مع الوحدة المحلية لتكثيف حملات النظافة المستمرة ورفع جميع الإشغالات بمحيط المدارس.

 

كما وجه بوضع خطة استباقية لضمان انتظام اليوم الدراسى ودخول وخروج الطلاب تحت مظلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وقبل أن يختتم وكيل الوزارة جولته شدد على الالتزام بالدقة والمصداقية المهنية والشفافية وتقدير المسؤولية في العمل.

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