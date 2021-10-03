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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار.. أزهري يجيز سكن الرجل مع طليقته في هذه الحالة.. ورضوى الشربيني تكشف عن أسرع جوازة في التاريخ

أهم الأخبار
أهم الأخبار

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

زيادة 16 حالة في الإصابات.. وانخفاض الوفيات 4 حالات


أعلنت وزارة الصحة والسكان بيانها اليومي ، بخصوص أعداد الإصابات والوفيات التي تم تسجيلها نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

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" بلية لعب " تتسبب فى وفاة طفل بقنا


لقي طفل مصرعه،  مساء السبت، إثر ابتلاعه بلية لعب بطريق الخطأ ، فى قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا .

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على طريقة ساسي.. أشرف بن شرقي يصدم إدارة الزمالك


أكد الإعلامي محمد فاروق أن النجم المغربي أشرف بن شرقي رفض عقد جلسة مع مسؤولي ناديه الزمالك بشأن تجديد عقده.

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أسرع جوازة في التاريخ .. رضوى الشربيني في حالة ضحك متواصل بسبب مكالمة شاب


نشرت الاعلامية رضوى الشربينى فيديو عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” لـ  أحد المتصلين ببرنامجها “ هى وبس ” الذى تحدث عن كيف تعرف على زوجته .

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وفاء عامر : المرأة المطلقة في مصر واخدة حقها.. ورسالة نارية لـ ياسمين عبدالعزيز


حلت الفنانة وفاء عامر، ضيفه على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، ونرصد في التقرير التالي، أبزر التصريحات:

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أحمد كريمة : للرجل الحق في السكن مع طليقته في شقة واحدة بشرط


قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الزوج من حقه أن يقيم مع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا في شقة واحدة، لأنه قد يراجعها في فترة العدة.

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نشاط مكثف في بركان لا بالما.. زلازل وتدمير 1000 مبنى وتلوث هواء|فيديو


أدى انفجار البركان في جزر الكناري الإسبانية إلى فتح شقين آخرين، حيث أبلغت السلطات عن نشاط 'مكثف' في المنطقة.
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بريطانيا تهدد بشن حرب على هذه الدول


هدد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بشن بريطانيا هجمات إلكترونية ضد الدول التي ستحاول إلحاق أضرار بها.
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سلطات عمان تنقذ عشرات المواطنين من أمطار إعصار شاهين.. تفاصيل


أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، اليوم الأحد، أن فرق الإنقاذ  تستجيب لـ9 بلاغات حول احتجاز أشخاص بمركباتهم بمحافظة مسقط نتيجة الأمطار الغزيرة  الناتجة عن تأثيرات الحالة المدارية “إعصار شاهين”.
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أسرع جوازة في التاريخ الزمالك المرأة المطلقة أحمد كريمة بريطانيا أشرف بن شرقي وفاة طفل بقنا

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