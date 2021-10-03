أحمد الخطيب: رؤساء الدول يحرصون على زيارة العاصمة الإدارية الجديدة لهذا السبب

قال أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الوطن ، إن بناء العاصمة الإدارية الجديدة هو محور تنمية سيناء فى الأصل وتدشين أنفاق 3 يوليو وكافة المشاريع التنموية فى القناة تشير لامتلاك القيادة السياسية رؤية تنموية وفق مخطط عظيم ..



وأوضح "الخطيب"، خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن رؤساء الدول يحرصون على زيارة العاصمة الإدارية الجديدة لاكتساب مهارات من التجربة المصرية فى عمليات الإعمار الهندسية والبنية التحتية المعمارية والتى ظهرت فى بناء 30 مدينة جديدة مصرية ومنها العلمين ، والعاصمة الإدارية الجديدة .



وأشار إلى أن مصر تشارك فى إعمار غزة ، العراق ، ليبيا وهذه خبرات كبرى تنضم لتجارب مصر العملاقة فى تاريخ البناء والتدشين والهندسة المعمارية والتخطيط الضخم العالمى فى تخطيط العاصمة الإدارية الجديدة ، العلمين وغيرها من المشروعات التنموية .



يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اصطحب أمس السبت نظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، والوفد المرافق له، في جولة تفقدية لمشاهدة المشروعات على أرض الواقع التي تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة، رافقهم خلالها عدد من المسئولين من الجانبين.

وبدأت الجولة من الحي الحكومي، حيث تعرف رئيس وزراء الأردن على تكوين هذا الحي، الذي يضم مقر مجلس الوزراء، ومباني الوزارات والهيئات الحكومية، بواقع 34 مبنى وزاريا، ومبنى مجلس النواب، وكذا مجلس الشيوخ، والعديد من المباني الخدمية داخل نطاق الحي.

كما تعرف على الأنماط الهندسية المميزة التي نفذت بها مباني الوزارات والجهات، مع الإهتمام بالمساحات المفتوحة والخضراء والنوافير ومسارات الحركة، فضلاً عن تقسيم المباني من الداخل بصورة عصرية تلبي متطلبات العمل وفق أطر حديثة وبتكنولوجيا متطورة، مع التأثيث بصورة أنيقة توفر بيئة عمل محفزة للعاملين، وتضفي هوية مميزة وطابعا خاصا لكل وزارة وجهة.