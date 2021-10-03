عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يناقش تنفيذ مبادرات مجتمعية بـ "حياة كريمة"

محافظ الغربية يناقش
محافظ الغربية يناقش مع TVETEgypt تنفيذ مبادرات مجتمعية بحياة

استقبل اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغريبة ممثلي برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني " TVET Egypt" الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي. 

حضر اللقاء كل من  الدكتورة جيهان الذهبي عضو المكتب الفني للمحافظ ، ماجد بركات المدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني ، سامح سعد الدنف منسق العلاقات الحكومية واللامركزية، مصطفي حمدي خبير أول برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني وأيمن سيد مسئول العلاقات الخارجية.

محافظ الغربية يجازي عاملا بإحدى المدارس الصناعية لحرقه مخلفات داخلها

وخلال الاجتماع تم مناقشة تنفيذ برامج لدعم التدريب المهني لأهل قرى زفتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، حيث تم الاتفاق على عدة محاور أهمها : تنفيذ تدريبات ريادة الأعمال للفئة من ١٨-٣٠ سنة ، عمل قاعدة بيانات للمتدربين على أن تكون بداية العمل بقرى مركز زفتى ، توفير وظائف للمتدربين من خلال ملتقى التوظيف ، تنفيذ لقاءات توعوية للشباب الباحثين عن عمل للتعريف بريادة الأعمال وكيفية الإلتحاق بسوق العمل ، إضافة إلى عقد اجتماع للجنة التنسيقية لوضع خطة التنفيذ بمشاركة جميع الجهات المنفذة.

محافظ الغربية مبادرة حياة كريمة TVETEgypt يناقش أليات الدعم التطوير

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يجازي عاملا بإحدى المدارس الصناعية لحرقه مخلفات داخلها

ترشيحاتنا

تعرف على تفاصيل مهرجان ومسابقة شنت الدولي للأفلام القصيرة

الصحة: توريد 162 جهاز أشعة مقطعية متطور و80 ماموجرام لفحص السيدات بتقنية الذكاء الاصطناعي

هل يشترط نطق كلمة طالق بالفصحى لوقوع الطلاق .. على جمعة يجيب

فيديوجراف| أحدهم وجَّه بحرق أفلامه .. أغرب وصايا الفنانين

ترامب دعاها إلى المقصورة.. متحدثة البيت الأبيض السابقة تكشف أسرارًا وفضائح جديدة

قبل لقاء ليفربول ومانشستر سيتي.. جوارديولا يحذر لاعبيه من محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالرقم القومي .. طرق دفع مصروفات المدارس والفئات المعفاة منها

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

عايروني لعدم إنجاب ذكور.. أمن الشرقية يعيد طفلا حديث الولادة عقب اختطافه من داخل مستشفى

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

بعد التجديد له.. علي معلول ثاني أغلى لاعب "راتبًا" في تاريخ مصر

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

شبكة من الماس.. تفاصيل خطوبة ابنة مصطفى كامل على قبطان بحري | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض مجوهرات هند رستم للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

مع اقتراب الشتاء.. أسرع طريقة لاستخدام المروحة في تجفيف الملابس|صور

من الفراعنة إلى زمن الكورونا.. ماذا تعني كلمة "اسفوخس عليك"؟

سنجاب يتحدى رجلا ويملئ سيارته بـ148 كجم جوز شاهد رد فعله|صور

فيديو

بسبب حفلة .. اتهام مطرب فلسطيني بالإلحاد

"العاصفة شاهين" تتحول إلى إعصار مداري.. تحذيرات في سلطنة عمان

فيديوجراف.. مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول الطعام في الشارع

الأكثر مشاهدة عالميا .. تفاصيل مسلسل "Squid Game" الكوري

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

أحمد شيخو يكتب: العلاقات الديمقراطية أعمدة الاستقرار والأمن

ليلى موسي تكتب: مألات الصراع السوري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ