محافظ الغربية يناقش تنفيذ مبادرات مجتمعية بـ "حياة كريمة"

استقبل اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغريبة ممثلي برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني " TVET Egypt" الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

حضر اللقاء كل من الدكتورة جيهان الذهبي عضو المكتب الفني للمحافظ ، ماجد بركات المدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني ، سامح سعد الدنف منسق العلاقات الحكومية واللامركزية، مصطفي حمدي خبير أول برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني وأيمن سيد مسئول العلاقات الخارجية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة تنفيذ برامج لدعم التدريب المهني لأهل قرى زفتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، حيث تم الاتفاق على عدة محاور أهمها : تنفيذ تدريبات ريادة الأعمال للفئة من ١٨-٣٠ سنة ، عمل قاعدة بيانات للمتدربين على أن تكون بداية العمل بقرى مركز زفتى ، توفير وظائف للمتدربين من خلال ملتقى التوظيف ، تنفيذ لقاءات توعوية للشباب الباحثين عن عمل للتعريف بريادة الأعمال وكيفية الإلتحاق بسوق العمل ، إضافة إلى عقد اجتماع للجنة التنسيقية لوضع خطة التنفيذ بمشاركة جميع الجهات المنفذة.