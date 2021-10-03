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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

لتلقى لقاح كورونا.. حملة "معا_نطمئن.. سجل الآن" تجوب قرى ومراكز الغربية |صور

صدى البلد

تابع الدكتور عبد  الناصر  حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية  اليوم استمرار تدشين فعاليات حملة "معا_نطمئن..سجل الآن" لتشجيع المواطنين علي التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، بمحافظة الغربية ، وذلك من أمام  محطة قطار طنطا ، وموقف الجلاء بطنطا وموقف سبرباي.

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وجاء ذلك في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ علي صحة الشعب المصري، وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهه الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وتنفيذاً لتعليمات  الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

كما باشر  وكيل وزارة الصحة بالغربية علي  انتظام عمل الفرق، والإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً علي المواطنين، وذلك بمكان تواجد الباص الخاص بتسجيل المواطنين، والتأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا ، مؤكدا  علي أهمية التطعيم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتشجيع جميع المواطنين على التسجيل الالكترونى علي موقع وزارة الصحة، والتطعيم بلقاح كورونا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية البدء في  إقبال كثيف على السيارات المتنقلة التي تجوب الميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة،  وذلك لوصول الخدمة لأكبر شريحة من المواطنين.

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 وأشار "حميده" أن الحملة مستمرة وستجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات القطارات، مضيفًا أنه تم تخصيص مراكز الشباب، والنوادي الرياضية، وتجهيزها بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة،

وكشف وكيل الوزارة أن فرق التواصل المجتمعي بالمديرية ، برئاسة  الدكتوره نهلة كامل تقوم بحملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، والتأكيد علي أهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والرد على جميع استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم حول اللقاحات، بالإضافة إلي المشاركة في عملية تسجيل المواطنين علي الموقع الإلكتروني، من خلال أجهزة "التابلت" لتلقي اللقاح، نظراً للإقبال الشديد علي الباصات المشاركة في الحملة بمختلف أنحاء المحافظة.

كما شدد وكيل وزارة الصحة بالغربية  أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاحhttp://www.egcovac.mohp.gov.eg

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