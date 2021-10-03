بسباحة الباروكي.. قناة السويس تحتفل بانتصارات أكتوبر

أعلنت هيئة قناة السويس، قبل قليل، عن تنظيم فعالية رياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، تحت رعاية الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة.





قالت الهيئة في بيانها، سوف تنظم فعالية رياضية خاصة للسباحة في قناة السويس الجديدة بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم، وتشمل الفعالية قيام السباح الدولى سيد الباروكي بالسباحة في قناة السويس الجديدة تمهيدا لتسجيل المحاولة ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأول سباح يعبر القناة الجديدة بزعانف المونو وأول سباح يعبر بين قارتين آسيا وأفريقيا، وذلك يوم الثلاثاء القادم.

كما أشارت هيئة قناة السويس إلي عقد مؤتمر صحفي بنادي الشاطئ بالإسماعيلية في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بحضور كوكبة من الشخصيات العامة الرياضية والفنية والإعلامية.