المشاركون بمنتدى الشباب المصري الروسي الثاني في زيارة للهيئة العربية للتصنيع

نظمت وزار ة الشباب والرياضة زيارة للهيئة العربية للتصنيع للمشاركين بمنتدى الشباب المصري الروسي بنسخته الثانية والمقام تحت عنوان "الابتكار والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية" ، والذي تنظمه الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، وبالتعاون مع بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتستمر فعالياته حتى ٩ أكتوبر ٢٠٢١، بمدينتي القاهرة والعلمين الجديدة.



تأتي هذه الزيارة في إطار عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا، الذي أطلقه الرئيس "عبد الفتاح السيسي" والرئيس "فلاديمير بوتين".

في هذا الصدد, أعرب الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ،عن اعتزازه بزيارة الوفد الشبابي الروسي المصري ، مثمنا الدور الهام الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة لتحقيق التواصل بين شباب مصر، وشباب العالم، وتوطيد أواصر التعاون بينهم في مختلف المجالات لنقل الخبرات والثقافات والوصول إلى مبادرات ومشروعات وأفكار ومقترحات تفيد الشباب في كل بقاع الكرة الأرضية.

وأوضح "التراس" أن الشباب المصرى يحظي باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتأسيس مبادئ ثابتة للجمهورية الجديدة تعتمد علي تمكين الشباب بإعتبارهم القاطرة التي تقود حركة التقدم في تنمية المجتمعات.

كما أكد"التراس" على أهمية إتاحة الفرصة للوفود الشبابية الدولية بزيارة مؤسسات مصر الصناعية والاطلاع على تجربتها الرائدة للتنمية المستدامة وخطواتها غير المسبوقة لبناء مجتمع متطور بالاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الرقمية الحديثة بإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء.

وخلال لقائه مع الوفد الشبابي، أشار "التراس" إلى أن العربية للتصنيع تمثل الظهير الصناعي للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة, مشيرا إلى تاريخ تأسيس الهيئة ودورها القومي كأحد نتائج إنتصارات حرب أكتوبر ودورها في تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية.

وأشار "التراس " إلى أن أكاديمية العربية للتصنيع للتدريب ترحب بكافة الدارسين والكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات والذكاء الاصطناعي والإنترنت الأشياء، وفقا لأحدث آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة.

وفي سياق متصل أعرب "التراس" عن ثقته الكبيرة فى الشباب المصرى القادر على استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية ، مضيفا أننا نتطلع لجنى ثمار هذا التعاون لبناء قدرات الشباب المصرى، وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات فى التحول الرقمى وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

وخلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع , أبدي وفد الشباب الروسي المصري إعجابهم بالمنتجات المتنوعة للعربية للتصنيع وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

كما تضمنت الزيارة تفقد أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع ،حيث يتم من خلالها تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة.

ثم توجه الوفد الشبابي لزيارة ميدانية لتفقد مصنع الإلكترونيات حيث تفقدوا خطوط انتاج التابلت والحواسب والشاشات التفاعلية والأجهزة الإلكترونية وكاميرات المراقبة وغيرها من مستلزمات الأجهزة الإلكترونية المتطورة الذكية, كما اطلعوا علي الخطط المستقبلية التي تقوم بها العربية للتصنيع لدعم خطة الدولة للرقمنة وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة .