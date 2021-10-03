طريقة تحضير فول بالصلصة والتقلية بالثوم

يعد الفول من الأكلات الشهيرة في مصر، ويمكن تقديم الفول بالكثير من الطرق المختلفة، فهو غني بالكثير من الفوائد التي يحتاجها الجسم، كما يساعد على الشبع لفترات طويلة.

مقادير الفول المدشوش بالصلصة والتقلية بالثوم

فول مدشوش مسلوق

عصير طماطم

ثوم مفروم

زيت

كزبرة خضراء

كزبرة جافة

صلصة

ملح وفلفل أسود

زبدة

طريقة تحضير الفول المدشوش بالصلصة والتقلية بالثوم

1- شوحي الثوم في زيت على النار ثم يضاف الملح والفلفل الأسود

2- ضيفي الصلصة وتترك حتى تتسبك ثم يضاف عصير الطماطم والفول والزبدة

3- افرمي الثوم مع الكزبرة والملح ثم يحمر في زيت على النار

4- ثم ضعي التقلية للفول وتقلب ثم يقدم مزينا بالكزبرة الخضراء.