جامعة طنطا تشارك في المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية بكفر الشيخ

شارك وفدً من جامعة طنطا في فعاليات المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية، والذى تعقد فعالياته تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجامعة كفر الشيخ، بمشاركة 28 جامعة مصرية، وذلك في الفترة من 1 وحتى 5 من أكتوبر الجاري.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على المشاركة فى مثل تلك الفعاليات، مشيرًا إلى أهمية الأنشطة الطلابية فى بناء شخصية الطالب وصقل مهاراته، واكتشاف المواهب ودعمها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن وفد الجامعة ضم 20 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

وأوضح منسق الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا، الدكتور مجدى وكوك أن الجامعة سوف تشارك فى أنشطة ومسابقات "خماسي كرة القدم، تنس الطاولة، كرة السرعة ، دراتس، ألعاب ترويحية مفتوحة"، بالإضافة إلى مشروع مقدم من اتحاد طلاب الجامعة.