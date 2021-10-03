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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات: العاصفة شاهين تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى

أرشيفية
أرشيفية

قالت هيئة الطوارئ والأزمات في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، إن الحالة المدارية شاهين في بحر العرب تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى.

وأضافت الهيئة في بيان نشرته قناة "سكاي نيوز": " المدارس والجامعات في المناطق المتوقع تضررها تحولت للتعليم عن بعد".

وتابعت: "نوصي بمتابعة المستجدات من المصادر الرسمية والالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية".

من جانب آخر، حذر مركز إدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان من أن مركز إعصار شاهين سيصل إلى اليابسة خلال الساعات المقبلة.

و أعلنت السلطات في سلطنة عمان مصرع شخصين إثر انهيار جبلي فوق مسكن للعمال في سياق الاضطرابات الجوية المرتبطة بالإعصار المداري شاهين.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء العمانية على حسابها في موقع تويتر، فقد تم "انتشال شخصين من الجنسية الآسيوية من تحت الأنقاض مفارقين الحياة، جراء انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية إثر الحالة المدارية".

ووصل الإعصار شاهين، فجر اليوم الأحد، إلى الأراضي العمانية، بما في ذلك العاصمة مسقط، وسط حالة استنفار من طرف سلطات الطوارئ، التي دعت السكان في مناطق مهددة إلى التوجه إلى الملاجئ.

وأشارت اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ العمانية، في سلسلة تغريدات على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن التأثيرات المباشرة للإعصار شاهين بدأت على عدة محافظات من محافظات السلطنة.

كما أصدرت  إمارة أبو ظبي، اليوم الأحد، تحذيرا بشأن تأثيرات الحالة المدارية للإعصار شاهين، على الطقس في بعض مناطق الإمارة، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ودعت الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر.

وجاء في سلسلة تغريدة على حساب مكتب أبو ظبي الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن تأثيرات الحالة المدارية شاهين، ستستمر من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المكتب: "تؤثر الحالة المدارية شاهين على الطقس في الإمارة، لا سيما في مدينة العين اعتبارا من الأحد 3 أكتوبر ولغاية الثلاثاء 5 أكتوبر.. يشمل ذلك تشكل سحب ركامية ماطرة وتدني مدى الرؤية وهبوب رياح شديدة السرعة واضطراب البحر وجريان السيول".

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