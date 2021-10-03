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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجازة يومين وفرض حالة الطوارئ.. إعصار شاهين يضرب عمان |تعرف على نتائجه

أرشيفية
أرشيفية

ضرب الإعصار المداري شاهين سلطنة عمان اليوم الأحد، متسببًا في مصرع 3 أشخاص على الأقل بينما حثت السلطات السكان على إخلاء المناطق الساحلية كما أجّلت الرحلات الجوية من وإلى العاصمة مسقط.

 

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بوفاة طفل جرفته المياه، مضيفة أن شخصًا آخر فُقد، كما ذكرت أن عاملين آسيويين قُتلا عندما انهار تل على منطقتهما السكنية في منطقة صناعية.

 

وذكر بيان مشترك لهيئات الإنذار المبكر والأرصاد والطيران المدني، أنه تم رصد مركز العاصفة على بعد نحو 60 كيلومترًا من مسقط، مشيرًا إلى أنها مصحوبة برياح سرعتها 120 كيلومتراً في الساعة أو أكثر.

 

وتستشعر البلاد حاليًا تأثير العاصفة التي من المتوقع أن يصل مركزها إلى اليابسة مساء اليوم مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة.

 

كانت دائرة الأرصاد الجوية العُمانية أكدت الجمعة الماضي على تطور العاصفة المدارية شاهين إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، مؤكدة أنه يتحرك نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عُمان.

 

وأشارت الأرصاد العمانية حينها إلى أن مركز الإعصار يبعد نحو 500 كيلومتر عن محافظة مسقط، بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية مصاحبة له 350 كيلومترا، وتقدّر سرعة الرياح حول المركز بنحو 20-80 عقدة.

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وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة إنه سيجري قطع الكهرباء في منطقة القرم، شرقي العاصمة، تفاديًا لأي حوادث، ونقلت السلطات أكثر من 2700 فرد إلى مراكز إيواء.

 

وعطلت الحكومة والقطاع الخاص الدوام ليومي الأحد والاثنين، فيما تم تحديد مراكز إيواء واستنفار جميع الجهات، بعد تفعيل خطة الطوارئ الوطنية.

 

ووجه السلطان هيثم بن طارق، أمس السبت، بتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين أثناء تعرض السلطنة لتأثيرات الحالة المدارية للإعصار شاهين.

 

ويعيش معظم سكان عمان البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة داخل وحول مسقط. وقالت السلطات إنها أغلقت الطرق في العاصمة أمام حركة المركبات باستثناء الحالات الطارئة والإنسانية وذلك حتى هدوء العاصفة.

 

وأشارت اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ العمانية، في سلسلة تغريدات على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن التأثيرات المباشرة للإعصار شاهين بدأت على عدة محافظات من محافظات السلطنة.

 

وقالت اللجنة في تغريدة لها: "انهيار جبلي جرّاء غزارة الأمطار بمنطقة الوطية خلف مطابع النهضة دون تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية (..) أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة، وارتفاع موج البحر. كن حذرا، والتزم البقاء في المنزل ما لم تصدر أية توجيهات لإخلاء المكان".

 

في وقت سابق اليوم، أعلنت سلطات الطيران في السلطنة، أنها قررت وقف الرحلات الجوية من وإلى مطار مسقط الدولي، بسبب مخاوف مرتبطة باقتراب الإعصار شاهين من العاصمة.

 

وجاء في تغريدة على حساب هيئة مطارات عمان بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "المسافرون الكرام، نود التنبيه إلى أن كل الرحلات من وإلى مطار مسقط الدولي قد تم تأجيلها، وإعادة جدولتها إلى وقت لاحق مساء اليوم أو حتى إشعار آخر".

 

وأضاف الحساب أن الإجراء الجديد تم اتخاذه "تجنبا لأي مخاطر قد تنجم عن التأثير المباشر للأنواء المناخية على سير العمليات في المطار".

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