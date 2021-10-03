رئيس لجنة الإحصاء: الاتحاد السكندرى صاحب الريادة في كرة السلة

أشاد هشام نظمي الحكم الدولي السابق و رئيس لجنة الإحصاء بالبطولة العربية ٣٣ لكرة السلة ، بإمكانيات الصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى بالشاطبي متوجهاً بالشكر لادارة القلعة الخضراء علي إستضافة البطولة.

وقال : ما يقدمه نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى ليس غريبا ، فنادى الاتحاد السكندرى كما عودنا صاحب الريادة في كرة السلة.

وعن عمل لجنة الاحصاء أوضح هشام أن اللجنة في الأدوار التمهيدية تكتفي بحصر نتائج كل الفرق و لاعبي كل فريق علي حدة حتي الآن.

وتابع: أما بداية من دور ال٨ سوف يتم حصر وتسجيل نتائج وارقام كافة اللاعبين لتحديد أفضل لاعب وهداف البطولة وصاحب أفضل رميات ثلاثية وتصويبات وهكذا.

وعن لقاءات اليوم كشف عن أن فريق حضرموت تدارك أخطاء مبارياته السابقة و كان نِداً قويا في لقاءه أمام الفتح السعودى، أما عن توقعاته للقاء الغرافة القطرى و الكويت الكويتي فتوقع فوز الفريق الكويتي لانه فريق كامل العدد أما فريق الغرافة فعلي الرغم من قوة اللاعبين إلا انهم ثمان لاعبين فقط ورغم ذلك لايمكن أن يجزم أحد بنتيجة مباراة.

وفى نهاية اللقاء أعرب هشام نظمي عن سعادته بوجوده وسط هذه البطولة القوية و وسط الأشقاء العرب.