أخبار السيارات.. فيراري بورتوفينو موديل 2021 في السعودية .. سيارة أودي R8 Performance موديل 2021

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

بعد أن أعلن عملاق صناعة السيارات الإيطالية فيراري، عن سيارته الجديدة الرياضية الخارقة بورتوفينو موديل 2021، لاقت السيارة ترحاب واستحسان جمهور كبير داخل المملكة العربية السعودية.

أشعلت أودي سوق السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات “SUV” من خلال سيارتها الرياضية الفاخرة أودي R8 Performance موديل 2021 الجديدة.

تشتهر شركة كوينجسيج السويدية بسياراتها الفارهة والمحدودة والمخصصة للأغنياء والمشاهير بسبب مواصفاتها الخارقة وأسعارها الباهظة.

كشفت شركة جاكوار البريطانية عن الأصدار الجديد من سيارة الكروس الكهربائية المميزة I-Pace و الذي يعد أحد أبرز و أهم أصدارات ىالشركة البريطانية.

تأسست شركة مرسيدس علي يد المهندس الألماني فيلهام مايباخ والذي ساهم بقوة في ظهور أول سيارة من الشركة عام 1900 بعد ذلك غادر مرسيدس وقام بتأسيس شركة مايباخ عام 1907 وظهرت أول سيارة للشركة فى عام 1921 وهي سيارة تايب W3 .

كشفت شركة لوتس عن سيارتها الفارهة الرياضية الجديدة "أميرا" خلال أول عرض خاص لها نظمته في الشرق الأوسط في مملكة البحرين، وتتميز سيارة لوتس أميرا بمواصفاتها الرياضية وتصميمها الفريد من نوعه والذي يجعلها واحدة من أكثر السيارات تفرداً وتميزاً في فئتها كما تعد أكثر سيارة نجاحاً تم انتاجها تحت اسم علامة لوتس التجارية.