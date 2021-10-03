100 عاما على أول سيارة.. تعرف على النسخة الاحتفالية من مرسيدس مايباخ

تأسست شركة مرسيدس علي يد المهندس الألماني فيلهام مايباخ والذي ساهم بقوة في ظهور أول سيارة من الشركة عام 1900 بعد ذلك غادر مرسيدس وقام بتأسيس شركة مايباخ عام 1907 وظهرت أول سيارة للشركة فى عام 1921 وهي سيارة تايب W3 .

وتتميز مايباخ بأنها أحد أشهر الشركات العالمية المتخصصة في التعديل على السيارات الفخمة ، والتي تأسست عام 1909 وظهرت أولى سياراتها المنتجة بكثرة عام 1921 واستمرت الشركة فى التطوير والإضافة علي السيارات حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية حيث توقفت عن إنتاج وتعديل السيارات واتجهت لتصنيع الدبابات والأسلحة للجيش الألماني بعد ذلك استحوذت شركة دايملر علي مايباخ ودخلت فى حالة ركود طويلة.

وفي عام 2015 تم إحياء العلامة التجارية مايباخ كعلامة فرعية مملوكة لمرسيدس وحققت نجاحاً مميزاً وكبيراً حيث تم بيع أكثر من 67000 من بينها سيارات مايباخ وسيارات مرسيدس GLS.

وبمناسبة مرور 100 عام على إنتاج أول سيارة مايباخ، أعلنت مارسيدس عن سيارتها الجديدة المعدلة 100 Maybach S Class Edition والتى ستتوفر فى الأسواق العالمية بـ 100 نسخة فقط.

وستتوفر 100 Maybach S Class Edition بمحرك V12 على شكل حرف V بسعة 6000 سي سي مع تيربو مزدوج بقوة 621 حصان وعزم دوران يصل إلى 1001 نيوتن/متر متصل مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون 9 سرعات.

وتبلغ قدرة السيارة على التسارع من وضع الثبات حتى 96 كم/ساعة في زمن قدرة 4.4 ثانية فقط وتبلغ سرعتها القصوى 209 كم/ساعة، وتطابق مواصفات سيارة مايباخ الميكانيكية مع سيارة مرسيدس S680 موديل 2022 حيث تعتمد عليها بشكل كبير.

ومن الخارج تتوفر 100 Maybach S Class Edition باللونين الفضي والأزرق وعجلات رياضية ضخمة بقياس 20 بوصة وتصميم خارجي مميز.

وتتمتع السيارة بمقصورة أمامية فخمة وأنيقه تحمل مزيجاً مميزاً من الألوان الهادئة مع وضع شارات وعلامات تحمل اسم ايديشن 100 كما تأتى بشاشتين عرض وشاشة عدادات رقمية داخلية ودعم لأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو و دعم نظام MBUX الترفيهي.

ولم تعلن مارسيدس عن السعر الرسمي للسيارة 100 Maybach S Class Edition حتى الآن.