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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالأسعار والمواصفات.. سيارة أودي R8 Performance موديل 2021

اودي Performance
اودي Performance R8 موديل 2021

أشعلت أودي سوق السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات “SUV” من خلال سيارتها الرياضية الفاخرة أودي R8 Performance موديل 2021 الجديدة.


وتتميز أودي دائما بسياراتها الفارهة ومواصفاتها القوية، والتي دائما ما تمثل رقما صعباً في سوق السيارات العالمية.


وفي التقرير التالي، يقدم لكم موقع “صدى البلد” الإخباري دليلاً مفصلاً عن سيارة أودي R8 Performance موديل 2021.


تستمد أودي R8 قوتها من محرك V10 بسعة 5200 سي سي، والذي يأتي بقوة 602 حصان وعزم دوران يصل إلى 413 نيوتن/متر وناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/نيوتن خلال أقل من 3 ثوانٍ فقط. 


وعلى مستوى المقصورة والتجهيزات الداخلية تتوفر سيارة أودي R8 Performance  موديل 2021 بمقاعد جلدية فاخرة ومبطنة بالجلد وشاشة معلومات MMI بقياس 12.3 بوصة من إنتاج وتطوير شركة أودي، بالإضافة لنظام ملاحة متطور ودعم لأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو ودعم شبكة الجيل الرابع والخامس وخاصية اتصال لاسلكية.


ومن الخارج جاءت سيارة أودي R8 Performance موديل 2021 بهيكل بتصميم جديد منحوت بشكل مميز يقدم مظهرا أنيقاً ويوفر ديناميكية هوائية ممتازة أثناء القيادة.


وتتوفر سارة سيارة اودي Performance  R8 موديل 2021 بمواصفات أمن وسلامة قياسية مثل نظام الوسائد الهوائية لامتصاص الصدمات ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات ونظام ثبات إلكتروني وحساسات أمامية وخلفية للركن ونظام مراقبة النقطة العمياء.

 

ويبلغ سعر سيارة اودي Performance R8 موديل 2021 نحو 212.495 دولار تقريباً، ويبلغ سعرها في دولة الإمارات العربية المتحدة 680.000 ألف درهم.

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