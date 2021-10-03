بعد إطلاق المرحلة الثانية للبطاقات.. التضامن توضح الخدمات المتكاملة لـ ذوي الإعاقة

قال خليل محمد، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن، إن الوزارة أطلقت اليوم المرحلة الثانية لـ بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأضاف خليل محمد في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المُذاع على فضائية "DMC"، أن وزارة التضامن أعلنت توصيل بطاقات الخدمات المتكاملة إلى مستحقيها بالمنازل، موضحاً أن الخدمات المتكاملة تتضمن حصول هذه الأشخاص على معاشين، بالإضافة إلى إمكانيته من دخول المدارس والجامعات.

وتابع مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن أن هذه البطاقات تُتيح أيضاً لهم إمكانية التعيين في أي عمل ضمن الـ 5%، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على الأجهزة التعويضية وعلى السيارات المجهزة التي يتم استيرادها من الخارج بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكمل خليل محمد أن هناك إعفاء أيضاً من الضرائب المفروضة على الدخل الشخصي، وإمكانية الحصول على سكن بسهولة ويُسر.

وأكد مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن تقوم بعمل ما يُسمى الكشف الطبي وبعض التحاليل للتأكد من معاناة هذا الشخص من إعافة معينة، وبالتالي يتم توفير له بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأوضح محمد خليل أن الوزارة تستهدف في المرحلة الثانية لهذه البطاقات، الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والسمع البصرية وقصار القامة، والإعاقات الذهنية والسمعية والمتعددة، وأمراض الدم المزمنة مثل: الهيموفيليا، والتوحد.