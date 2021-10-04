محافظ أسيوط يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ولقواتنا المسلحة الباسلة والشعب المصرى العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة داعياً المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة لاستكمال بناء مصرنا الغالية وتحقيق التنمية في كافة المجالات.



حيث بعث المحافظ برقية تهنئة لرئيس الجمهورية جاء فيها: “فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ”بمشاعر تفيض اعزازًا لشخصكم العظيم وتقديرًا لقيادتكم الرشيدة وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة أسيوط نتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة الذكرى الثامنة والاربعون لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة داعياً الله العلي القدير أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز .. وسوف يسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية سائلين المولى أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق .. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان .. وكل عام وسيادتكم بخير.



كما أرسل المحافظ برقية تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبرقيات تهنئة مماثلة لكل من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات والأفرع والسادة الوزراء وكبار شخصيات الدولة داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن ينعم علي شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء مشيداً بالدور البطولي لرجال القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر 1973 والتي جسدت فيها العسكرية المصرية أروع البطولات في المسئولية والتنظيم والتوظيف الجيد للامكانيات المتاحة والتضحية والفداء سطرها بأحرف من نور شهدائنا البواسل الذين روت دمائهم الزكية أرض سيناء من أجل إستعادة الارض واسترداد الحق.



كما قدم محافظ أسيوط خالص التهنئة للشعب المصرى وأهالي المحافظة وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وأعضاء الجهاز التنفيذي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعون لانتصارات أكتوبر المجيدة داعياً المولى عزل وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.