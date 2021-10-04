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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من ألبوم عيشني.. عمرو دياب يستعد لطرح حلو التغير.. تفاصيل

عمرو دياب
عمرو دياب

يستعد الهضبة عمرو دياب لطرح أجدد أغاني ألبومه الجديد “عيشنى” والتى تحمل اسم “حلو التغير”

وحرص عمرو دياب على الترويج للاغنية عبر حسابه بموقه انستجرام من خلال نشره مقطع صغير من الاغنية . 

يذكر ان يستعد الفنان عمرو دياب لطرح البومه الغنائى الجديد الذى يحمل اسم “عيشنى” خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

وحرص عمرو دياب على الترويج لاغنيتى “عيشنى واذواق”.

 

أعلن الفنان عمرو دياب عن قرب طرح أغنية "عيشني" وذلك من خلال حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"

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ومن المفترض أن يتم طرح الأغنية عبر فودافون ميوزيك وتطبيق أنغامي، وقد أعلن عن ذلك عمرو دياب حيث كتب "قريبًا على Vodafone music اشترك وخليك أول واحد يسمع أغنية عمرو دياب الجديدة عيشني أول ما تنزل"

 

وكان الهضبة قد أعلن منذ أيام عن قرب طرح أغنيته الجديدة "أذواق" وهي واحدة من أغنياته التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة .

الفنان عمرو دياب الهضبة عمرو دياب عمرو دياب أذواق عيشنى

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