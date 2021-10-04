تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

بعد نجاح استاد القاهرة..

أقام المنتج وليد منصور مؤتمرا صحفيا للمطربة يسرا للإعلان عن تفاصيل تعاقدهما بعد نجاح أول أغانيهم "ستاد القاهرة" التي طرحت منذ أيام قليلة علي موقع "يوتيوب" وحققت نسبة مشاهدات مرتفعة.

وأعلن وليد خلال المؤتمر أنه يري أن يسرا صوت وطريقة غناء مختلفة وواثق من نجاحها مؤكدا أنها ستكون من أهم الأصوات علي الساحة الغنائية في مصر خلال فترة قصيرة وستنافس نجمات الصف الأول بقوة.

وعبرت يسرا عن سعادتها بالتعاون مع وليد موضحة أنه منتج واعي ويسعي دائما للاختلاف وداعم كبير لها منذ قرار عودتها للغناء بعد توقفها في فترة كورونا، مضيفة انها تسعي جاهدة لتحقيق أكبر النجاحات معه، ومن المقرر ان يعلنوا عن عدد كبير من المفاجآت خلال الفترة المقبلة

وأضافت يسرا أنها ستطرح خلال أيام قليلة ثاني أغاني البوم "ستاد القاهرة" وهي اغنية "قانون العالم الجديد" وهي اغنية تحمل شكل المهرجان ومختلفة عن باقي أغاني الألبوم ولكن مهرجان بطريقة راقية ومزيكا بشكل جديد وبها رسالة ومضمون.

أغنية ستاد القاهرة

من جهة أخرى، طرحت المطربة يسرا أحدث أغانيها التي تحمل عنوان "ستاد القاهرة" من ألبومها الجديد الذي يحمل نفس العنوان بعد تعاقدها مع المنتج وليد منصور، وهي من كلمات وائل توفيق وألحان محمد يحيي وتوزيع جيزو وإنتاج تالنت بيتس.

كانت يسرا طرحت منذ عدة أيام برومو الاغنية وحققت من خلاله نجاحا كبيرا ولاقي رواجا علي مواقع التواصل الاجتماعي كما حقق نسبة مشاهدات مرتفعة.

وتعكف يسرا علي التحضير لمجموعة كبيرة من المفاجآت مع المنتج وليد منصور، من المقرر ان تكشف عنها خلال الفترة المقبلة سيكون أولهما فيديو كليب الشهر المقبل.

يذكر أن آخر أغاني المطربة يسرا كانت إعادة أغنية "بتناديني تاني ليه" وحققت من خلالها نجاحا كبيرا ومشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكانت الاغنية ضمن أحداث فيلم "الكيت".

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