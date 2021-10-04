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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا: إيران لا يمكنها وضع شروط جديدة لاستئناف المحادثات النووية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأثنين، إن إيران لا يمكنها وضع شروط جديدة لاستئناف المحادثات النووية.

 

وأضافت الوزارة في بيان لها: "نرفض طلب طهران أن تفرج الولايات المتحدة عن أصول إيرانية مجمدة".

 

وفي وقت سابق، دعت إيران على لسان وزير خارجيتها، الولايات المتحدة إلى الإفراج عن عشرة مليارات دولار من الأرصدة المجمدة بسبب العقوبات، لإظهار "نوايا حقيقية" بشأن استئناف المباحثات المعلقة بشأن إحياء الاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا.

 

وقال وزير الخارجية الإيراني حسن أمير عبد اللهيان خلال حوار مع التلفزيون الرسمي: "إذا كان للأمريكيين حسن نوايا حقيقية، فعليهم الإفراج عن الأموال الإيرانية، مثلاً عشرة مليارات دولار من تلك المبالغ المجمدة في المصارف الخارجية، وإعادتها إلى إيران".

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ويأتي ذلك بعد أيام من تحذير وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طهران من أن الوقت بدأ ينفد أمامها لاستئناف مباحثات إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن أحادياً قبل ثلاثة أعوام إبان عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

 

وشدد بلينكن على أن واشنطن التي تشارك في المباحثات بشكل غير مباشر، أبدت "حسن نية على مدى أشهر" في جولات التفاوض التي أجريت في فيينا.

 

ورأى أمير عبد اللهيان أن "الأمريكيين غير مستعدين للإفراج عن الأرصدة لنتمكن من ضمان أنهم يأخذون مصالح الشعب الإيراني في الاعتبار".

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