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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لمرضى القلب.. تعرف على فوائد قشور الليمون

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول قشور الليمون.

 

وأوضحت أن أبرز فوائد قشور الليمون تتمثل في التالي:

١-  تحتوي على نسب عالية من فيتامين ج، ويساعد فيتامين ج على زيادة مناعة الجسم، وقدرته على مقاومة الأمراض ومنع العدوى.



٢- يعتبر تناول قشور الليمون أو شرب منقوع قشور الّليمون بالماء من علاجات التهاب الحلق، والإنفلونزا.

٣-  تساعد قشور الليمون على تحسين عمليّة الهضم.

 

٤-  تعتبر التهابات الّلثة من أخطر مشكلات الفم، ومن أسباب التهاب الّلثة نقص فيتامين ج، ويعتبرمشروب قشر الّليمون علاج فعّال لمشاكل الّلثة والأسنان لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين ج.

 

٥-  تناول قشور الليمون أو شرب منقوعه يقلّل من مستوى الكولسترول في الجسم، ممّا يقلّل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويحافظ على صحّة الشّرايين.

 

٦- تحتوي قشور الليمون على البوتاسيوم الذي يسهم في المحافظة على ضغط الدّم.

 

٧-  يحتوي قشر الليمون على الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام، ومنع خطر الإصابة بالهشاشة، ويمنع التهاب المفاصل.

 

٨- تحتوي قشور الليمون على مركّبات مضادّة للأكسدة، ممّا يحافظ على نضارة البشرة و يساعد على التّخلّص من البقع الدّاكنة، وعلاج مشاكل البشرة مثل حبّ الشّباب والتّصبّغات.

 

٩- يستخدم مشروب قشر الّليمون مع الماء لإنقاص الوزن، إذ تحتوي قشور الّليمون على مادّة البكتين التي أكدّت الدّراسات فعاليّتها في تقليل امتصاص السكّر وبالتّالي فإنّها تسهم في تقليل الوزن.

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