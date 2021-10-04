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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد تناول كوب من الكمون المغلى للجسم .. تعرف عليها

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية للجسم من تناول كوب من الكمون المغلى.

أوضحت أن فوائد الكمون المغلي تتلخص فيما يلي :- 
• يعالج ألم البطن الناتج عن تناول الوجبات الغذائية الدسمة.
• يعجل عملية التئام الجروح والتقرحات. 
• يحسّن الرغبة الجنسية. 
• يعزّز أداء الجهاز المناعي. 
• يخلّص الجسم من السموم. 
• يعالج الحموضة، لاعتباره من الموادّ القلوية، التي تعادل الحموضة الزائدة. 
• يكافح الميكروبات، والبكتيريا المسبّبة للأمراض. 
• يفتح الشهية. 
• يحسّن وظائف البنكرياس.
• يعالج فقر الدم، لاحتوائه على الحديد. 
• يخفّف أعراض التهاب المفاصل.
•  يعالج أمراض الجهاز التنفسي، مثل الربو، والسعال، ويخلّص الأنف من الاحتقان والنزيف. 
• يعزّز إدرار الحليب خلال الرضاعة الطبيعية. 
• يزيد معدل التمثيل الغذائي، وبالتالي يزيد حرق الدهون، والسعرات الحرارية الزائدة، ويخفّف الوزن.
•  يعالج مشاكل المجاري البولية، ويدر البول، ويفتت الحصى.

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