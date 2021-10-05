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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل وصفات التنحيف ونسف الكرش وطريقة تحضيرها

الكرش
الكرش

يعاني كثير من الأشخاص من مشكلة السمنة والكرش، والبعض لا يستطيع إتباع رجيم صحي لذلك قدمت خبيرة التجميل مني رزق افضل وصفات التنحيف (خصوصا لمنطقة البطن) للتخلص من الكرش من خلال منشور لها عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك .

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بدون أدوية.. الحل الأمثل للتخلص من الكرش

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نشرة الصحة والمرأة| لقاح ضد كورونا للأطفال دون الـ11.. وأطعمة تخلصك من الكرش

 

مشروب الزنجبيل والقرفة والليمون 

 

ليمونة. 
٢ عود قرفة أو نصف ملعقة قرفة مطحونة. 
١ ملعقة زنجبيل مبشور طازج أو نصف ملعقة  مطحون. 
١ ملعقة كمون حب كامل أو نصف ملعقة كمون مطحون. 
١ كوب ماء.

 

طريقة التحضير 

١- في غلاية صغيرة إضيفي كوب الماء ثم ، قومي بإضافة القرفة و الكمون
٢- قومي بالتقليب جيدا ثم بعدها إضيفي القرفة العيدان أو المطحونة .
٣- ضعي الخليط على النار مع ملاحظة إن تكون النار هادئة قليلاً حتي تمتزج المحتويات سوياً


وصفة الزبادي و الليمون 

 

علبة زبادي منزوع الدسم
ليمونة

 

طريقة التحضير 

 

اخلطي الزبادي مع الليمون و تناوليه قبل النوم. 
هذه الوصفة بالأخص تحرق دهون البطن.

 

اضرار السمنة على الكلى

 

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي ، وهي مجموعة من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 ، هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى من الأشخاص غير المصابين بها.

 

تشمل خصائص متلازمة التمثيل الغذائي ما يلي:

حجم الخصر الكبير ، أو وجود الكثير من الدهون حول منتصف جسمك
مستوى مرتفع من نوع معين من الدهون - يسمى الدهون الثلاثية - في الدم
انخفاض HDL أو مستوى الكوليسترول "الجيد"
ضغط دم مرتفع
ارتفاع نسبة السكر في الدم ، حتى لو لم تكن قد أكلت

المصدر health.clevelandclinic

السمنة والكرش رجيم صحي إتباع رجيم صحي افضل وصفات التنحيف الكرش

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