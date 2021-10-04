مليش في السوشيال ميديا..تامر أمين لـ إلهام شاهين: بركاتك.. والفنانة: يارب ينتهوا..فيديو

ردت الفنانة إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: " على المعترضين على فكرة التبرع بالأعضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت: "لا أقرأ التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، مليش في التواصل الاجتماعي خالص، أنا أتحدث مع أناس لها حيثية وليس أناس يقولون آراء بمزاجهم»، ليعقب الإعلامي تامر أمين، قائلا: "بركاتك حلت فيسبوك وواتس آب وغيره كله واقع"، لترد "شاهين"، قائله: "مش عارفة فيه إيه، بكرههم يارب ينتهوا من الحياة خالص".



التبرع بأعضائي.. إلهام شاهين: أتمنى إضافة وصيتي على بطاقة الرقم القومي.. فيديو

وعلقت الفنانة إلهام شاهين، على تصريحاتها بشأن التبرع بأعضائها بعد وفاتها، قائله: "فكرة التبرع بأعضائي بعد الوفاة تراودني منذ أكثر من 13 عاما".

وأضافت "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "قرأت عن مبادرة لصديقي خالد منتصر يتحدث عن التبرع بالأعضاء فأخبرته بأنني مؤيدة للفكرة، وسأبدأ بنفسي"، لافتة: "انضم لنا في المبادرة أساتذة كبار في الطب والدين والقضاء، ومعنا شخصيات كثيرة ومهمة".

وأشارت: "علماء الدين أجازوا التبرع بالأعضاء السليمة بعد الوفاة لمن يحتاجها وهي تعد صدقة جارية"، موضحة: "التبرع بالأعضاء بعد الوفاة عمل إنساني عظيم وأتمنى إضافة وصيتي على بطاقة الرقم القومي".