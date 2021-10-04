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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مليش في السوشيال ميديا..تامر أمين لـ إلهام شاهين: بركاتك.. والفنانة: يارب ينتهوا..فيديو

تامر أمين
تامر أمين

ردت الفنانة إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: " على المعترضين على فكرة التبرع بالأعضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وقالت: "لا أقرأ التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، مليش في التواصل الاجتماعي خالص، أنا أتحدث مع أناس لها حيثية وليس أناس يقولون آراء بمزاجهم»، ليعقب الإعلامي تامر أمين، قائلا: "بركاتك حلت  فيسبوك وواتس آب وغيره كله واقع"، لترد "شاهين"، قائله: "مش عارفة فيه إيه، بكرههم يارب ينتهوا من الحياة خالص".


 التبرع بأعضائي.. إلهام شاهين: أتمنى إضافة وصيتي على بطاقة الرقم القومي.. فيديو

 

وعلقت الفنانة إلهام شاهين، على تصريحاتها بشأن التبرع بأعضائها بعد وفاتها، قائله: "فكرة التبرع بأعضائي بعد الوفاة تراودني منذ أكثر من 13 عاما".

وأضافت "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "قرأت عن مبادرة لصديقي خالد منتصر يتحدث عن التبرع بالأعضاء فأخبرته بأنني مؤيدة للفكرة، وسأبدأ بنفسي"، لافتة: "انضم لنا في المبادرة أساتذة كبار في الطب والدين والقضاء، ومعنا شخصيات كثيرة ومهمة".

وأشارت: "علماء الدين أجازوا التبرع بالأعضاء السليمة بعد الوفاة لمن يحتاجها وهي تعد صدقة جارية"، موضحة: "التبرع بالأعضاء بعد الوفاة عمل إنساني عظيم وأتمنى إضافة وصيتي على بطاقة الرقم القومي".

الفنانة إلهام شاهين مواقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي الإعلامي تامر أمين بطاقة الرقم القومي مواقع التواصل الواتساب

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