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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي.. مطلب أهالي مدينة ديروط في أسيوط

صدى البلد

شكا المواطن صلاح علي، والمقيم فى مركز و مدينة  ديروط التابعة لمحافظة أسيوط، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود ماكنيات للصرف الآلى بعدد مناسب، لتعمل على توفير الوقت والمجهود على أرباب المعاشات.

 

وقال فى رسالته، إن “المسنين والسيدات من أهالى المركز يبذلون مجهودا ضخما لصرف المعاشات حيث يضطرون للسير حول المركز بكامله لكي يجدوا ماكينة بها أموال وفي النهاية لا يجدون”.

 

وأضاف: “الماكينات الموجودة مفيهاش فلوس لعدم تغذيتها او العديد منهم معطل كما انهم غير مقدرين لتعب الناس وشدة الحرارة في شهر رمضان خاصة فى الأزمة الموجودة الخاصة بانتشار فيروس كورونا بشراسة خاصة في ديروط”.

 

وتابع: “بسبب قلة عدد ماكينات الصرف الآلي، يؤدى ذلك إلى تكدس الأهالى مما يسفر عن زحام شديد على الماكينة اللي فيها الفلوس وده طبعا بيزود السرقة والناس بتتأذي لما يفضلوا منتظرين المرتب وألا المعاش الشهر كله وفي الآخر يتسرق منه”.

 

وناشد المسئولين، سرعة التدخل وتوفير ماكينات للتيسير على العملاء والمواطنين ورحمتهم من المعاناة أثناء عملية سحب الرواتب والمعاشات.

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة أسيوط انتشار فيروس كورونا صرف المعاشات صرف المعاش ماكينات الصرف الالي زحام شديد

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