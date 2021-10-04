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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومية للأنفاق يزف بشرى بشأن اقتراب موعد تشغيل القطار الكهربائي

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي

كشف اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، موعد عمل القطار الكهربائي.

 

وقال عصام والي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين: "آخر العام الحالي سيكون القطار الكهربائي انتهى وسيعمل بشكل كامل نهاية العام".


وأضاف  عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن محطات القطار الكهربائي انتهت الإنشاءات بها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن 15 ألف راكب سعة القطار الكهربائي، 850 ألف راكب يوميا سيستخدمون القطار الكهربائي.


وأشار عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن القطار الكهربائي سيكون الوسيلة الأساسية للعاصمة الإدارية، لافتا إلى أن 45 دقيقية المسافة من محطة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية الجديدة.


وأشار اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن من 6إلى 5 دقائق زمن التقاطر بين القطار الكهربائي، مؤكدا أن شاشات بالخط الثالث لمترو الأنفاق من أجل معرفة وقت الانتظار والوصول.


وأردف عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن المترو و المونوريل والقطار الكهربائي يتم قيادتها أوتوماتيكيا من غرفة تحكم، مستدركا أن هناك إجراءات تأمين عالية وندرس سعر تذكرة itr بعد حساب القيمة الاقتصادية الإجمالية.


وتابع عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه سعر تذكرة المترو الأرخص مقارنة بأي وسيلة أخرى.

 

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