تنفيذ 1616 مشروعا ضمن "حياة كريمة" بـ12 مليار جنيه في بني سويف

قال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إن دخول مبادرة حياة كريمة للمحافظة؛ كان حلما لأهلها.



وأضاف "غنيم"، خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "محافظة بني سويف لم تكن متواجدة في المراحل الأولى من المبادرة"، موضحا: "نتواجد في هذه المرحلة بمركزين هما ناصر وببا".



وأوضح: "هناك أكثر 1616 مشروعا يتم تنفيذها بمراكز المحافظة بتكلفة تقارب 12 مليار جنيه"، موضحا: "هناك 66 قرية ستستفيد من المبادرة، وتنفيذ العديد من المشاريع بها".



وأشار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف،: "سنفتتح عددا من المدارس الأسبوع المقبل، وسيتم بدء الدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد، ضمن مبادرة حياة كريمة"، مردفا: "هذه المدارس تضم قرابة 400 فصل دراسي ستدخل الخدمة ضمن المبادرة".