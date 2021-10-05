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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقلاب مدرعة تابعة للجيش الروسي عقب اصطدامها بمنظومة صواريخ.. فيديو

الجيش الروسي
الجيش الروسي

انقلبت مدرعة تابعة للجيش الروسي، أمس الإثنين، جراء اصطدامها بمنظومة صواريخ تونخوسكا في روسيا.

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لأول مرة.. غواصة نووية تطلق صاروخا أسرع من الصوت في روسيا

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حصيلة مرعبة.. كارثة في روسيا بسبب فيروس كورونا

ونشرت روسيا اليوم شريط فيديو لحظة انقلاب المدرعة جراء اصطدامها بمنظومة الصواريخ الروسية، وسط حالة من الهرع بين الجنود.

ومن ناحية أخرى، أعلنت روسيا أنها أطلقت بنجاح صاروخ كروز تسيركون الذي تفوق سرعته سرعة الصوت من غواصة للمرة الأولى.

وذكرت صحيفة “سكاي نيوز” البريطانية، أن وزارة الدفاع في البلاد، التي اختبرت في الأصل إطلاق السلاح - المعروف أيضًا باسم الزركون - من سفينة حربية في يوليو، إن الاختبار الثاني، الذي تم نشره في بحر بارنتس، أصاب الهدف المحدد له.

 

صاروخ كروز سفينة حربية منظومة صواريخ تونخوسكا مدرعة تابعة للجيش الروسي روسيا

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