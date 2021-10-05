عبير صبري عن عطل الفيسبوك: فرحت لأننا هنخلص من الطاقات السلبية

علقت الفنانة عبير صبرى على عودة مواقع التولصل الاجتماعى للعمل مرة اخرى بعد العطل الذى اصابها ، ونشر صورة له على موقع انستجرام .

وكتبت عبير صبرى " علي اد ما ادايقت واتلخبط بالعطل اللي اصاب فيس بوك وانستجرام وفيس بوك علي اد مافرحت لاننا هنخلص من كم الطاقات السلبيه والسيطره اللي بتمارسها علينا التطبيقات دي واننا كلنا مشدودين ليل ونهار للتليفون

وحسيت اننا ممكن نتغير للافضل وحياتنا ترجع حلوه زي زمان ...بس المهم بصراحه الواتس اب فقط ".



الفنانة عبير صبري، شاركت في سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.



مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.



وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.