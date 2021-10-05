أول معيد بالجامعات من مرضى ضمور العضلات: تكريم الرئيس السيسي فخر كبير.. شاهد

قاهر المستحيل..

لا مستحيل في العلم فكل شيء ممكن التحقيق فبالرغم من إصابته بمرض ضمور العضلات إلا أنه كان مع موعد لكي يجعل الجميع يتحدث عنه وعن إصراره في صنع وقهر المستحيل إنه الدكتور "محمد عمر" ابن قرية المجفف مركز ديرب نجم محافظة الشرقية والذي عين معيدا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق عقب حصوله على الترتيب الأول علي أبناء دفعته.

قصة تلهم الجميع وتضرب أروع الأمثلة في أنه لا يوجد أي مستحيل في الحياة وأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة قادرون علي تحقيق الذات وقهر المستحيل في كافة المجالات وحفر أسمائهم بحروف من ذهب في التاريخ..

في الإعدادية قالو له أجلس في منزلك..

في البداية تحدث "محمد عمر محمد خيري" أنه لا يوجد شيء في الحياة أسمه مستحيل وكلنا قادرون علي تحقيق الهدف إذا ما أردنا ذلك وأحب أوجه نداءً إلي كل أسرة لديها شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وأقول لهم إن لديكم كنزا من الطاقة في أبنائكم وعليكم استغلالها ودعمها حتي يحقق ذاته وأود أن أتوجه بخالص الشكر إلي جميع أفراد أسرتي لدورهم البار في ما وصلت له الآن فهم سر تفوقي وسبب من الأسباب الرئيسية فيما أنا فيه الآن من تفوق.

وأستكمل ابن قرية المجفف قائلا في بداية سنواتي الدراسي وضعت أمامي هدفا هو تحقيق التفوق والنجاح وفي إحدى السنوات الدراسية فوجئت بأحد المعلمين يقول لي اجلس في منزلك أرحم لك من التعب اللي أنت فيه ولكني لم ألتفت إلي أي شيء وكان دعم أبي ووالدتي وأشقائي القوة التي أستمد منها الإصرار.

حصل علي مجموع طب ولكنه فضل الحقوق..

وأضاف "محمد" انني خلال سنوات الدراسة كنت دائما ما أحصل علي الدرجات النهائية المراكز الأول علي مستوي المدرسة ولدي العديد من شهادات التقدير وفي الثانوية العامة حصلت علي مجموع كبير وكانت المفاجئة أن المجموع كان يوهلني لدخول كلية الطب ولكن نظرا لإعاقتي فضلت كليه الحقوق.

كان هدفي التفوق والتعيين معيدا بالكلية..

منذ دخولي الكلية وأنا حريص كل الحرص علي التفوق والحصول علي التقديرات العليا وبالفعل أنعم الله علي بالتفوق والحصول علي تقدير امتياز خلال السنوات الأربعة وفوجئت باتصال هاتفي من الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق والذي أتوجه اليه بخالص الشكر لدوره البارز واهتمامه الواضح بجميع الطلاب يخبرني فيه بقرار رئاسة الجامعة وأنني من ضمن المعينين كمعيد في كلية الحقوق.

لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي..

كان لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكريمي شرف كبير وحلم لم أكن أتوقع أن يتحقق حتي جاء الرئيس وطلبت ان أتحدث وكان رقيقا جدا وأعطي لي الميكروفون وسط حالة من الفرحة الكبيرة من جانبي وفخر من جانب أسرتي بهذا اللقاء وأتمني أن ألتقي بفخامته مرة أخري.

مناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي..

أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وإصدار تعليمات مشددة بالاهتمام بمرضى ضمور العضلات من نوع دوشان وخاصة لعدم قيام وزارة الصحة بتسجيل مرضى دوشان الي الآن.

شكرا لكل من وقف معي..

في النهاية أود أن أتقدم بالشكر إلي والدي ووالدتي وجميع أفراد أسرتي وكل شخص وقف معي ودعمني، بالإضافة إلي جميع أساتذة كلية حقوق وعميدها وجميع العاملين بجامعة الزقازيق وعلي رأسهم الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة وجميع زملائي .

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