الشباب والرياضة وجامعة كفر الشيخ تختتمان فعاليات المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة وجامعة كفر الشيخ ، فعاليات المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية ، الذي يحمل شعار " شباب جامعات الجمهورية الجديدة " ، تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، اللواء جمال نور الدين - محافظ كفر الشيخ - الاستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعه .
شارك خلال منافسات المهرجان 700 طالب وطالبة من 28 جامعة مصرية في الألعاب الرياضية " خماسي كرة القدم - تنس الطاولة - كرة السرعة - دارتس - بالاضافة الي العاب ترويحية مفتوحة " .
وكانت النتائج كالتالي :
اولاً : كرة السرعة ( طلاب )
-المركز الاول محمد اشرف انس جامعة كفر الشيخ
-المركز الثاني احمد محمد عبدالله جامعة الزقازيق
-المركز الثالث عبدالله طارق محمد جامعة حلوان
كرة السرعة ( طالبات )
-المركز الاول رنا اسماعيل ابراهيم جامعة عين شمس
-المركز الثاني جويرة سعيد مصطفي جامعة حلوان
-المركز الثالث روان محمد الحسيني جامعة كفر الشيخ
ثانياً : تنس الطاولة ( طلاب )
-المركز الاول اكرم سيد أبو نور جامعة كفر الشيخ
-المركز الثاني خالد شريف فتحي جامعة طنطا
-المركز الثالث عاصم هلال جامعة حلوان
تنس الطاولة ( طالبات )
-المركز الاول رحمة عميرة جامعة طنطا
-المركز الثاني مارينا وجدي درياس جامعة الأقصر
-المركز الثالث نورهان محمود كمال جامعة الزقازيق
ثالثاً : خماسي كرة القدم
-المركز الاول جامعة بنها
-المركز الثاني جامعة بورسعيد
-المركز الثالث جامعة بني سويف
رابعاً : لعبة الدارتس (طلاب)
-المركز الاول علاء محمد عيدا جامعة الاسكندرية
-المركز الثاني احمد محمد عمر جامعة الاقصر
-المركز الثالث عبدالرحمن محمد موسي جامعة جنوب الوادي
لعبة الدارتس (طالبات)
-المركز الاول ندي محمود عبد العزيز جامعة قناة السويس
-المركز الثاني اسراء عطا شرموخ جامعة اسيوط
-المركز الثالث ولاء فريد سيد جامعة الوادي الجديد
خامساً : الالعاب الترويحية
-المركز الاول جامعة العريش
-المركز الثاني جامعة بني سويف
-المركز الثالث جامعة الاسكندرية
سادساً : مشروع اتحاد الطلاب
-المركز الاول جامعة سوهاج
-المركز الثاني جامعة العريش
-المركز الثالث جامعة السويس
شهد حفل الختام الاستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة الزقازيق ، الاستاذ الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب؛ والأستاذ احمد عبدربه مدير عام الاداره العامه للنشاط الرياضي الطلابي بوزارة الشباب والرياضة والساده عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس بالجامعة .