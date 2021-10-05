عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة وجامعة كفر الشيخ تختتمان فعاليات المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية

فعاليات المهرجان
فعاليات المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة وجامعة كفر الشيخ ، فعاليات المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية ، الذي يحمل شعار " شباب جامعات الجمهورية الجديدة " ،  تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، اللواء جمال نور الدين - محافظ كفر الشيخ - الاستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعه .


شارك خلال منافسات المهرجان 700 طالب وطالبة من 28 جامعة مصرية في الألعاب الرياضية  " خماسي كرة القدم - تنس الطاولة - كرة السرعة - دارتس - بالاضافة الي العاب ترويحية مفتوحة " .

وكانت النتائج كالتالي :

اولاً : كرة السرعة ( طلاب )
-المركز الاول محمد اشرف انس جامعة كفر الشيخ 
-المركز الثاني احمد محمد عبدالله  جامعة الزقازيق
-المركز الثالث عبدالله طارق محمد جامعة حلوان

كرة السرعة ( طالبات )
-المركز الاول رنا اسماعيل ابراهيم جامعة عين شمس
-المركز الثاني جويرة سعيد مصطفي جامعة حلوان
-المركز الثالث روان محمد الحسيني جامعة كفر الشيخ

ثانياً : تنس الطاولة ( طلاب ) 
-المركز الاول اكرم سيد أبو نور  جامعة كفر الشيخ 
-المركز الثاني خالد شريف فتحي جامعة طنطا 
-المركز الثالث عاصم هلال جامعة حلوان

تنس الطاولة ( طالبات ) 
-المركز الاول رحمة عميرة جامعة طنطا 
-المركز الثاني مارينا وجدي درياس جامعة الأقصر
-المركز الثالث نورهان محمود كمال جامعة الزقازيق

ثالثاً : خماسي كرة القدم 
-المركز الاول جامعة بنها
-المركز الثاني جامعة بورسعيد
-المركز الثالث جامعة بني سويف

رابعاً : لعبة الدارتس (طلاب)
-المركز الاول علاء محمد عيدا جامعة الاسكندرية
-المركز الثاني احمد محمد عمر جامعة الاقصر
-المركز الثالث عبدالرحمن محمد موسي جامعة جنوب الوادي

لعبة الدارتس (طالبات)
-المركز الاول ندي محمود عبد العزيز جامعة قناة السويس
-المركز الثاني اسراء عطا شرموخ جامعة اسيوط
-المركز الثالث ولاء فريد سيد جامعة الوادي الجديد

خامساً : الالعاب الترويحية
-المركز الاول جامعة العريش
-المركز الثاني جامعة بني سويف
-المركز الثالث جامعة الاسكندرية

سادساً : مشروع اتحاد الطلاب
-المركز الاول جامعة سوهاج
-المركز الثاني جامعة العريش
-المركز الثالث جامعة السويس

شهد حفل الختام الاستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة الزقازيق ، الاستاذ الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب؛  والأستاذ احمد عبدربه مدير عام الاداره العامه للنشاط الرياضي الطلابي بوزارة الشباب والرياضة والساده عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

الشباب والرياضة جامعة كفر الشيخ وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة فعاليات المهرجان الرياضي

ترشيحاتنا

الحرمين الشريفين يزين معرض الرياض الدولي.. تفاصيل

ألوان محذوفة وأخرى جديدة.. كاديلاك تكشف عن تغييرات في XT4 لعام 2022

أعضاء هيئة التدريس أبرزها..5 فئات معفاة من الضريبة|تفاصيل

مبابي يعلن الرحيل نهائيا عن باريس سان جيرمان.. ما هي وجهته المقبلة؟

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة

الرى تنفذ أضخم حملة لإزالة التعديات في تاريخ وزارة الموارد المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

إضافة الأبناء من سن عامين فأكثر على بطاقات التموين بهذه الشروط

السبب الحقيقي لتعطل فيسبوك في العالم.. هل يكون الهجوم الأضخم للهاكرز؟

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

خبير يكشف السبب الأساسي وراء عطل "فيسبوك" و "واتساب" |شاهد

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

وزير التعليم يعلق على اكتشاف مركز للدروس الخصوصية تحت الأرض في كفرالشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي في موسم الرياض ومباراة خيالية مع باريس سان جيرمان|فيديو

دليل 100% على وجود الفضائيين.. ظهور طبقين طائرين في السماء |صور

في ذكرى ميلادها.. كيف أحرجت بطلة «تايتانك» كيت وينسليت ليوناردو دي كابريو؟

نشرة المنوعات| حقيقة تمكن طفل صيني من تعطيل فيسبوك وواتساب.. عضة عنكبوت تتسبب في بتر أصابع رجل.. سمكة قرش تلتهم ساق شاب

فيديو

فيديو جراف.. رأفت الهجان.. كرمه السادات وأهمل مبارك عائلته.. تفاصيل

فيديوجراف| من أجل الحب.. أميرة يابانية تتنازل عن كل ما تملك

رسائل طمأنة وتحذير من وزيرة الصحة بشأن الموجة الرابعة من كورونا ..فيديو

فيديو جراف.. إسقاط النظام.. المظاهرات تجتاح إثيوبيا ضد آبي أحمد

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

اﻟﻤﺰﻳﺪ