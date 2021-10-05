الشباب والرياضة وجامعة كفر الشيخ تختتمان فعاليات المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة وجامعة كفر الشيخ ، فعاليات المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية ، الذي يحمل شعار " شباب جامعات الجمهورية الجديدة " ، تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، اللواء جمال نور الدين - محافظ كفر الشيخ - الاستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعه .



شارك خلال منافسات المهرجان 700 طالب وطالبة من 28 جامعة مصرية في الألعاب الرياضية " خماسي كرة القدم - تنس الطاولة - كرة السرعة - دارتس - بالاضافة الي العاب ترويحية مفتوحة " .

وكانت النتائج كالتالي :

اولاً : كرة السرعة ( طلاب )

-المركز الاول محمد اشرف انس جامعة كفر الشيخ

-المركز الثاني احمد محمد عبدالله جامعة الزقازيق

-المركز الثالث عبدالله طارق محمد جامعة حلوان

كرة السرعة ( طالبات )

-المركز الاول رنا اسماعيل ابراهيم جامعة عين شمس

-المركز الثاني جويرة سعيد مصطفي جامعة حلوان

-المركز الثالث روان محمد الحسيني جامعة كفر الشيخ

ثانياً : تنس الطاولة ( طلاب )

-المركز الاول اكرم سيد أبو نور جامعة كفر الشيخ

-المركز الثاني خالد شريف فتحي جامعة طنطا

-المركز الثالث عاصم هلال جامعة حلوان

تنس الطاولة ( طالبات )

-المركز الاول رحمة عميرة جامعة طنطا

-المركز الثاني مارينا وجدي درياس جامعة الأقصر

-المركز الثالث نورهان محمود كمال جامعة الزقازيق

ثالثاً : خماسي كرة القدم

-المركز الاول جامعة بنها

-المركز الثاني جامعة بورسعيد

-المركز الثالث جامعة بني سويف

رابعاً : لعبة الدارتس (طلاب)

-المركز الاول علاء محمد عيدا جامعة الاسكندرية

-المركز الثاني احمد محمد عمر جامعة الاقصر

-المركز الثالث عبدالرحمن محمد موسي جامعة جنوب الوادي

لعبة الدارتس (طالبات)

-المركز الاول ندي محمود عبد العزيز جامعة قناة السويس

-المركز الثاني اسراء عطا شرموخ جامعة اسيوط

-المركز الثالث ولاء فريد سيد جامعة الوادي الجديد

خامساً : الالعاب الترويحية

-المركز الاول جامعة العريش

-المركز الثاني جامعة بني سويف

-المركز الثالث جامعة الاسكندرية

سادساً : مشروع اتحاد الطلاب

-المركز الاول جامعة سوهاج

-المركز الثاني جامعة العريش

-المركز الثالث جامعة السويس

شهد حفل الختام الاستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة الزقازيق ، الاستاذ الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب؛ والأستاذ احمد عبدربه مدير عام الاداره العامه للنشاط الرياضي الطلابي بوزارة الشباب والرياضة والساده عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس بالجامعة .