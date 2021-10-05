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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منهم سفير سلوفاكيا.. المتحف القومي للحضارة يستقبل العديد من الشخصيات المهمة

المتحف القومى للحضارة
المتحف القومى للحضارة

استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية خلال اليومين الماضيين عددا من الزيارات الهامة، منها زيارة  السفير  فالير فرانكو سفير جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة والوفد المرافق له وكان فى استقبالهم الدكتور احمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والذي رحب بهم كما قام بتعريفهم بالموقع الفريد للمتحف والذى يقع فى مدينة الفسطاط أول عاصمة إسلامية لمصر، وهو الموقع الذى يمثل ملتقى حقيقيا لكل عصور الحضارة المصرية.


كما استضاف المتحف الوفد الروسي المشارك فى منتدى الشباب المصرى الروسى وضم ٣٠  شابا وفتاة وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، فى اطار عام التبادل الإنسانى بين مصر وروسيا.

هذا وقد قام أعضاء وفد الشباب الروسي وسفير سلوفاكيا المصري بجولة داخل قاعات المتحف حيث اصطحبهم أمناء المتحف داخل قاعة العرض المركزي للتعرف على القطع الأثرية والمقتنيات التاريخية التى تنتمى الى حقب زمنية مختلفة وقطع تراثية نادرة، كما قاموا أيضاً بجولة تعريفية داخل قاعة المومياوات الملكية، والتي أصبحت محط أنظار العالم ومصدر جذب للزائرين.

وفي ختام كلتا الزيارتين أعرب سفير سلوفاكيا و أعضاء الوفد الروسي عن سعادتهم بزيارة المتحف وإعجابهم بالقطع الأثرية المميزة والفريدة المعروضة به، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بالمتحف.

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وزارة السياحة والآثار المتحف القومي للحضارة السفير فالير فرانكو سفير جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة الدكتور أحمد غنيم المتحف الفسطاط منتدى الشباب المصري الروسي

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