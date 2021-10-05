تنسيق الجامعات 2021 ..الكليات المتاحة وموعد غلق تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

ساعات تفصلنا عن غلق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة وياتي ذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة .

غلق تقليل الاغتراب بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تيسيرا علي الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 3 أكتوبر حتى يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر الجاري عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

رابط تقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الثالثة

وحددت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنــــا ويمكن للطالب التحويل لتقليل الاغتراب عن طريق التسجيل من خلال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

قواعد تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

كشفت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، عن موعد تقليل الاغتراب سيكون، خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 3 أكتوبر 2021، حتى يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي:

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

ونوهت إلى أنه بالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فإنه يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية بأسبقية المجموع.

كليات المرحلة الثالثة 2021 للشعبتين العلمية والأدبية

كليات المرحلة الثالثة 2021 الشعبة العلمية:

اقتصاد منزلي حلوان

آداب انتساب موجه العريش

آداب انتساب موجه الفيوم

آداب انتساب موجه القاهرة

كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي اسكندرية

كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان

كلية اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم

كلية اقتصاد منزلي بنات عين شمس

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بورسعيد

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه حلوان

آداب الفيوم

آداب المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه أسوان

آداب انتساب موجه أسيوط

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

آداب المنيا

آداب الوادي الجديد

آداب انتساب موجه الإسكندرية

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه المنيا

آداب انتساب موجه عين شمس

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

آداب أسوان

آداب دمنهور

آداب دمياط

آداب سوهاج

اداب انتساب موجه بنها

آداب انتساب موجه دمياط

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه طنطا

آداب بني سويف

آداب بورسعيد

آداب جنوب الوادي

آداب كفر الشيخ

آداب أسيوط

آداب بنات عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

آداب حلوان

آداب وعلوم إنسانية السويس

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردق

تربية (طفولة) الوادي الجديد

تربية (طفولة) أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط

تربية (طفولة) الإسكندرية

تربية (طفولة) السويس

تربية (طفولة) العريش

تربية (تعليم ابتدائي) السويس

تربية (طفولة) سوهاج

تربية (طفولة) عين شمس

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية

تربية السويس رياضة

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تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية

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تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال

تربية (طفولة) دمنهور

تربية الوادي الجديد

تربية العريش رياضة

تربية المنيا رياضة

تربية (طفولة) جنوب الوادي

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