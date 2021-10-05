تعيين أول معيد بالجامعات من مرضى ضمور العضلات.. حصل على مجموع طب وفضل كلية الحقوق.. ويؤكد: فوجئت بأحد المعلمين يقول لي اجلس في منزلك

كنت دائما أحصل علي الدرجات النهائية في جميع سنوات المدرسة

لقاء الرئيس السيسي حلم لم أكن أتوقع أن يتحقق

لا مستحيل في العلم، فكل شيء يمكن أن يتحقق، فبالرغم من إصابته بمرض ضمور العضلات إلا أنه كان مع موعد لكي يجعل الجميع يتحدث عنه وعن إصراره في صنع وقهر المستحيل.. إنه الدكتور محمد عمر، ابن قرية المجفف مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، والذي عين معيدا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق عقب حصوله على الترتيب الأول علي أبناء دفعته.

قصة تلهم الجميع وتضرب أروع الأمثلة في أنه لا يوجد أي مستحيل في الحياة، وأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة قادرون علي تحقيق الذات وقهر المستحيل في جميع المجالات وحفر أسمائهم بحروف من ذهب في التاريخ.

في الإعدادية قالو له اجلس في منزلك

في البداية، أكد محمد عمر محمد خيري أنه “لا يوجد شيء في الحياة اسمه مستحيل وكلنا قادرون علي تحقيق الهدف إذا ما أردنا ذلك، وأحب أن أوجه نداءً إلي كل أسرة لديها شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وأقول لهم إن لديكم كنزا من الطاقة في أبنائكم وعليكم استغلالها ودعمها حتى يحقق ذاته، وأود أن أتوجه بخالص الشكر إلى جميع أفراد أسرتي لدورهم البارز في ما وصلت له الآن فهم سر تفوقي وسبب من الأسباب الرئيسية فيما أنا فيه الآن من تفوق”.

وقال ابن قرية المجفف: “في بداية سنواتي الدراسي وضعت أمامي هدفا هو تحقيق التفوق والنجاح، وفي إحدى السنوات الدراسية فوجئت بأحد المعلمين يقول لي اجلس في منزلك أرحم لك من التعب اللي انت فيه، ولكني لم ألتفت إلي أي شيء وكان دعم أبي ووالدتي وأشقائي القوة التي أستمد منها الإصرار”.

حصل علي مجموع طب ولكنه فضل الحقوق

وأضاف "محمد": “خلال سنوات الدراسة كنت دائما ما أحصل على الدرجات النهائية والمراكز الأولى على مستوى المدرسة ولدي العديد من شهادات التقدير، وفي الثانوية العامة حصلت على مجموع كبير، وكانت المفاجأة أن المجموع كان يؤهلني لدخول كلية الطب ولكن نظرا لإعاقتي فضلت كلية الحقوق”.

كان هدفي التفوق والتعيين معيدا بالكلية

وتابع: “منذ دخولي الكلية وأنا حريص كل الحرص على التفوق والحصول على التقديرات العليا وبالفعل أنعم الله علي بالتفوق والحصول على تقدير امتياز خلال السنوات الأربعة، وفوجئت باتصال هاتفي من الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، والذي أتوجه إليه بخالص الشكر لدوره البارز واهتمامه الواضح بجميع الطلاب يخبرني فيه بقرار رئاسة الجامعة وأنني من ضمن المعينين كمعيد في كلية الحقوق”.

لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال: “كان لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكريمي شرفا كبيرا وحلما لم أكن أتوقع أن يتحقق حتى جاء الرئيس، وطلبت ان أتحدث وكان رقيقا جدا وأعطى لي الميكروفون وسط حالة من الفرحة الكبيرة من جانبي وفخر من جانب أسرتي بهذا اللقاء وأتمنى أن ألتقي بفخامته مرة أخرى”.

مناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف: “أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل وإصدار تعليمات مشددة بالاهتمام بمرضى ضمور العضلات من نوع دوشان، خاصة لعدم قيام وزارة الصحة بتسجيل مرضى دوشان إلى الآن”.

شكرا لكل من وقف معي

في النهاية، أود أن أتقدم بالشكر إلى والدي ووالدتي وجميع أفراد أسرتي وكل شخص وقف معي ودعمني، بالإضافة إلى جميع أساتذة كلية حقوق وعميدها وجميع العاملين بجامعة الزقازيق، وعلى رأسهم الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، وجميع زملائي.