مقارنته بمارادونا.. مناقشة قوية بين نبيل الحلفاوى ومتابعيه حول هدف محمد صلاح

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يرد فيه على أحد متابعيه بشان هدف محمد صلاح فى مباراة مانشستر سيتى امام فريقه ليفربول والتى انتهت بالتعادل لكل فريق.

وكان وجه احد متابعيه رسالة الى نبيل الحلفاوى قائلا : “هدف صلاح يُعيد للأذهان لوحة مارادونا الشهيرة أمام إنجلترا”.

لا معلش.. مارادونا ما عملش سبعات. https://t.co/c8E86KhxTb — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) October 5, 2021

وجاء رد نبيل الحلفاوى : “لا معلش.. مارادونا ما عملش سبعات”.

ودخل نبيل الحلفاوى فى مناقشات شديدة مع متابعيه حيث يرى البعض ان المقارنة بين محمد صلاح وماردونا غير مقبولة إلا أن نبيل الحلفاوى برر حديثه قائلا : “لم اقارن لاعبين ببعضهم البعض ولكن اقارن هدف بهدف”.

افشة وشريف

وكان علق الفنان نبيل الحلفاوي، على استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي “أفشة”، من قائمة منتخب مصر لمواجهتي ليبيا المقبلتين، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

وغرَّد نبيل الحلفاوي- عبر حسابه على “تويتر”: “أنا اتصدمت زيكم في الأول.. لكن لما حطيت نفسي مكان الراجل.. فهمت".

وأضاف نبيل الحلفاوي:" إحنا معايشين الصورة كاملة.. لكن ده جه ما يعرفش حد.. شاف ماتشين الطلائع- وده ضدهم طبعا-، وخدوا خصم من الإدارة".

واختتم نبيل الحلفاوي: "وليبيريا.. قفشة وشريف ما عملوش ما يلفت نظره.. حتى الهدفين من كرتين مرتدتين لشريف أمام المرمى، لما يعايش هيفهم”.