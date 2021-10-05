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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي عهد أبو ظبي: نتضامن مع سلطنة عمان في مواجهة تداعيات إعصار شاهين

ولي عهد أبو ظبي
ولي عهد أبو ظبي

أجرى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بسلطان عمان، هيثم بن طارق، اطمأن خلاله على الأوضاع في سلطنة عمان في ضوء إعصار شاهين التي تمر بها البلاد منذ أيام.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، عبر بن زايد، عن تضامن الإمارات مع سلطنة عمان، حكومة وشعبا ووقوفها إلى جانبها في مواجهة تداعيات إعصار شاهين.

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و قدم خالص تعازيه ومواساته إلى السلطان هيثم في ضحايا الإعصار، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، والسلامة للمفقودين، داعيا الله أن يحفظ السلطنة وشعبها الشقيق من كل مكروه.

من جانبه شكر السلطان هيثم بن طارق، ولي عهد أبو ظبي، على مبادرته الطيبة وما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه سلطنة عمان وشعبها.

وكان السلطان هيثم بن طارق تلقى اتصالات هاتفية أيضًا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.
 

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