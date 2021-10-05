عقب إصلاح الهبوط الأرضي.. فتح كوبري القاصد أمام المواطنين في شبين الكوم

صرح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن فتح كوبرى القاصد أمام المواطنين بنطاق حى غرب شبين الكوم وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الرصف والتطوير بالكوبرى باعتباره مدخل حيوي وهام لمدينة شبين الكوم فضلاً عن المساهمة في إحداث سيولة مرورية بالمنطقة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم أمس الإنتهاء من أعمال كشط الطبقة الأسفلتية المتهالكة ووضع الطبقة الأسفلتية النهائية للكوبري، فضلاً عن تغيير كشافات أعمدة الإنارة على جانبى الكوبرى لتحسين مستوى جودة الإنارة ولإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً كونه مدخل رئيسى للعاصمة.

كان محافظ المنوفية قد قام أمس الإثنين بجولة تفقدية لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بالكوبرى وأصدر توجيهات مشددة لمدير مديرية الطرق بالمحافظة بتسريع معدلات الأداء مع الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية للانتهاء من الأعمال وفتح الكوبري أمام المارة اليوم الثلاثاء 5 من أكتوبر الجارى.

وفى سياق متصل وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية ، تابع رئيس حى غرب شبين الكوم أعمال الرصف والتطوير بشارع بنك مصر - ابن الفارض مع الغرفة التجارية من شارع سعد زغلول مروراً بشارع سيدى خميس ، وكذا أعمال الرصف بشارع اسكاروس بحى غرب ، لتذليل العقبات والالتزام بالجدول الزمني المقرر والتأكد من معايير جودة رصف الطرق.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة الدورية واليومية لكافة أعمال التطوير بمختلف القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة لتقديم خدمة أفضل للمواطن المنوفى.