عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب إصلاح الهبوط الأرضي.. فتح كوبري القاصد أمام المواطنين في شبين الكوم

صدى البلد

صرح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن فتح كوبرى القاصد أمام المواطنين بنطاق حى غرب شبين الكوم وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الرصف والتطوير بالكوبرى باعتباره مدخل حيوي وهام لمدينة شبين الكوم فضلاً عن المساهمة في إحداث سيولة مرورية بالمنطقة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم أمس الإنتهاء من أعمال كشط الطبقة الأسفلتية المتهالكة ووضع الطبقة الأسفلتية النهائية للكوبري، فضلاً عن تغيير كشافات أعمدة الإنارة على جانبى الكوبرى لتحسين مستوى جودة الإنارة ولإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً كونه مدخل رئيسى للعاصمة.

كان محافظ المنوفية قد قام أمس الإثنين بجولة تفقدية لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بالكوبرى وأصدر توجيهات مشددة لمدير مديرية الطرق بالمحافظة بتسريع معدلات الأداء مع الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية للانتهاء من الأعمال وفتح الكوبري أمام المارة اليوم الثلاثاء 5 من أكتوبر الجارى.

وفى سياق متصل وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية ، تابع رئيس حى غرب شبين الكوم أعمال الرصف والتطوير بشارع بنك مصر - ابن الفارض مع الغرفة التجارية من شارع سعد زغلول مروراً بشارع سيدى خميس ، وكذا أعمال الرصف بشارع اسكاروس بحى غرب ، لتذليل العقبات والالتزام بالجدول الزمني المقرر والتأكد من معايير جودة رصف الطرق.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة الدورية واليومية لكافة أعمال التطوير بمختلف القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة لتقديم خدمة أفضل للمواطن المنوفى.

اخبار المحافظات محافظة المنوفية هبوط ارضي المنوفية كوبرى

ترشيحاتنا

الأمير عبد العزيز بن سلمان: مصر والسعودية دولة واحدة| فيديو

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

حكم تربية الكلاب في المنزل.. أمين الفتوى يكشف الحالات الجائزة

دراسة : الحصول على لقاح الإنفلونزا يقلل من الإصابة بالخرف بنسبة 14٪

أخبار التكنولوجيا.. بالأرقام خسائر مرعبة لفيسبوك.. وثروة مارك زوكربيرج تحتاج 2 مليون سنة شغل

بعد تخلي بيجو وسيتروين عنها... تويوتا تتولى تطوير وبناء أيجو X لعام 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

فيسبوك تكشف حقيقة تعرض بيانات المستخدمين للاختراق عقب الخلل الذي ضرب المنصة

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعرف تطبخ.. شاهد شاب يتزوج من "حلة أرز" ويطلقها في نفس اليوم|صور

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

قد اللعبة.. ظهور أغرب سيارة في شوارع السعودية| فيديو

زيادة الوزن.. تحذيرات مهمة من تصوير الطعام قبل تناوله

فيديو

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

فيديو جراف.. عقارات بالملايين.. الديوان الملكي الأردني: وثائق باندورا غير دقيقة

خسائر بالمليارات .. تفاصيل ليلة سقوط فيسبوك وواتساب وإنستجرام "فيديو"

فيديو جراف.. رأفت الهجان.. كرمه السادات وإيهاب نافع حلقة وصل مع المخابرات.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

اﻟﻤﺰﻳﺪ