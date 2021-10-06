مصرع طالب وإصابة 4 آخرين في انقلاب ملاكي بالصحراوي الشرقي شمال المنيا

لقى طالب مصرعه، وأصيب 4 آخرين، بينهم 3 طلاب، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، شمال دير السيدة العذراء، في سمالوط، بالمنيا.

وتلقى مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة رقم “1822 ن - ع - ر”، ملاكي، على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، شمال دير السيدة العذراء بمركز سمالوط، نتيجة انفجار الإطار الأمامي.

وأسفر الحادث عن مصرع “كيرلس. ر. س” طالب ، وإصابة 4 آخرين بينهم 3 طلاب، وهم “موسى. ن. ي” 15 سنة، و"بيشوي. ي. ز" 16 سنه، و"شادي هاني. ج" 15 سنه"، والرابع “حبيب. ل. ح” 44 سنة- مراقب صحي، مقيمون جميعا في مركز مطاي.



ونقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.