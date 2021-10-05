فريق الأهلي 2006 يخوض مباراتين وديتين استعدادًا للموسم الجديد

يخوض فريق كرة الماء بالنادي الأهلي مواليد 2006، مباراتين وديتين أمام الجزيرة وسموحة، في حمام سباحة النادي بمقر الجزيرة، وذلك استعدادًا للموسم الجديد.

وستكون المواجهة الأولى لفريق كرة الماء بالأهلي مواليد 2006 أمام الجزيرة، في الثامنة مساء غد الأربعاء.

بينما سيخوض الفريق المواجهة الثانية في الثامنة والنصف مساء الجمعة القادم، أمام سموحة، في حمام سباحة النادي الأهلي بمقر الجزيرة.

وتأتي هذه المباريات في إطار استعدادات فريق الناشئين لكرة الماء بالنادي مواليد 2006، للموسم الجديد، حيث يسعى الجهاز الفني لرفع المستوى الفني والبدني لكل اللاعبين، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال محمد أبو سديرة المدير الفني لفريق كرة الماء بالنادي الأهلي مواليد 2006، إن الفريق يسير بشكل جيد للغاية في فترة الإعداد، مشيرًا إلى أنه يسعى للوصول باللاعبين إلى مستوى مميز من الناحيتين الفنية والبدنية، مؤكدًا بأن هناك تطورًا كبيرًا بالنسبة لمستوى اللاعبين.

وأضاف أن الفريق خاض العديد من المباريات الودية، التي ساعدت الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء، والوصول باللاعبين إلى معدلات جيدة من اللياقة البدنية، خاصة أن المنافسة في الموسم الجديد ستكون قوية بين جميع الفرق.

وأشار إلى أن الفريق يضم عناصر مميزة، وسيكون لهم مستقبل كبير مع الأهلي في السنوات المقبلة، مؤكدًا ثقته في تصعيدهم للفريق الأول.

ويقود محمد أبو سديرة تدريب فريق 2006، وسيف ممدوح مديرًا إداريًّا، وسامح العشري إداريًّا، وخالد ‏بن عيسي محللًا للأداء، وأحمد أكرم أخصائي تأهيل.‏