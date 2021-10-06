دار الإفتاء: يجوز بناء الكنائس في مصر.. والأزهر: على المسلم حمايتها

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن بناء الكنائس جائز شرعا، وفقا للقوانين المنظمة لذلك في مصر.

بناء الكنائس في الإسلام

وقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الإسلام أمر بحماية دور العبادة، وقد كلفت الشريعة الإسلامية المسلمينَ بتوفير الأمان لأهل الكتاب في أداء عبادتهم، وهذا كما يقتضي إبقاء الكنائس ودور العبادة على حالها من غير تعرض لها بهدم أو تخريب.

واستشهد «الطيب» بقول الله تعالى: «وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ» (سور الحج: 40).

وأشار إلى أن بناء الكنائس في الإسلام محسوم، فدولة الإسلام ضامنة لبناء الكنائس ومعابد اليهود على حد سواء، منوهًا بأن الشرع يكلف المسلمين بحماية المساجد، وبالقدر ذاته يكلف المسلمين بحماية الكنائس، لافتاً إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- سمح لوفد نصارى نجران بالصلاة في المسجد ولم يمنعهم.

كنائس مصر بنيت في عهد الصحابة والتابعين

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن بناء الكنائس فى مصر يؤسس للتعايش والمواطنة، وهو ما ظهر في بناء مسجد الفتاح العليم بجوار الكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف «عاشور»، أننا لسنا بحاجة للرد بالقول على من يرفضون بناء الكنائس، بل تحولنا إلى الجانب العملي عندما يقوم المسلم بحماية الكنيسة، وعندما يتم بناء الكنيسة بجوار المسجد.

وأشار إلى أن بعض كتب التراث تتحدث عن عدم بناء الكنائس، وهذا جاء في سياقات وظروف معينة ونقل ما في تلك الكتب حول هذا الأمر سيعد ظلما للتراث، لأن الظروف والسياق ليست موجودة، حيث أصبح هناك مبدأ المواطنة التي لا تجعل هناك فرقًا بين مسلم وغير مسلم والجميع يحمون الوطن، وأصبح بناء الكنائس يأتي في إطار التعايش السلمي والتوافق المجتمعي.

وأكد أن المسلم مأمور بالدفاع عن دور العبادة سواء كانت لمسلمين أو لمسيحيين، وهذا من مقتضيات الإسلام والدولة، موضحًا أن العلماء قالوا إن كنائس مصر بنيت في عهد الصحابة والتابعين.